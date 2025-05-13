Шоу-біз

Юстина Стечковська на Євробаченні-2025: чим здивувала Польща у своєму виступі

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 13 Травня 2025, 23:40
Юстина Стечковська на Євробаченні-2025: чим здивувала Польща у своєму виступі
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