Юстина Стечковська на Євробаченні-2025: чим здивувала Польща у своєму виступі

Пристрасть, нищівна сила та неймовірний вокал — так глядачі запам’ятали номер Польщі на Євробаченні-2025. Що показала глядачам Justyna Steczkowska та як навіть здійнялася під стелю — читай на Вікнах.

Польща на Євробаченні-2025: чим дивувала Justyna Steczkowska

Юстина довела, що навіть через 30 років після першої участі на конкурсі можна здивувати слухачів, як вперше. Її впевнений та потужний вокал не залишив байдужим та здійняв шквал оплесків.

Також не залишили без уваги хореографію номера. За сценарієм, співачка розповідає про Гейю — дружину Зевса та богиню Землі, тож вона крутиться навколо своєї осі як уособлення нашої планети, а потім здіймається у повітря, доводячи всю міць домівки для людства.

Номер супроводжувався штучним вогнем, великим зображенням дракона на фоні та крутими рухами виконавиці, яка не обмежувала себе статикою та постійно рухалася по сцені, показуючи справжні акробатичні трюки.

Читати на тему Польща на Євробаченні-2025: Justyna Steczkowska з історією жіночої сили у пісні Gaja Читай про пісню виконавиці від Польщі.

Нагадаємо, що після цього у першому півфіналі виступав представник Естонії Tommy Cash, який не справив очікуваного враження на публіку.

А хто став найяскравішим учасником Євробачення — дивись перші фото з події.

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