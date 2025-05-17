Шоу-биз

Юстина Стечковская на Евровидении-2025: чем удивила Польша в своем выступлении

Ирина Танасийчук, журналист сайта 17 мая 2025, 23:28
Юстина Стечковская на Евровидении-2025: чем удивила Польша в своем выступлении
Abor & Tynna — Baller
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Германия на Евровидении-2025: Abor & Tynna и современный электро-поп о несчастливой любви
Justyna Steczkowska — Gaja
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Польша на Евровидении-2025: Justyna Steczkowska с историей женской силы в песне Gaja

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