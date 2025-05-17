Юстина Стечковская на Евровидении-2025: чем удивила Польша в своем выступлении

Страсть, сокрушительная сила и невероятный вокал — так зрители запомнили номер Польши на Евровидении-2025. Что показала зрителям Justyna Steczkowska и как даже взлетела под потолок — читай на Вікнах.

Польша на Евровидении-2025: чем удивляла Justyna Steczkowska

Юстина доказала, что даже через 30 лет после первого участия в конкурсе можно удивить слушателей, как впервые. Ее уверенный и мощный вокал не оставил равнодушным и поднял шквал аплодисментов.

Также не оставили без внимания хореографию номера. По сценарию, певица рассказывает о Гейе — жене Зевса и богине Земли, поэтому она крутится вокруг своей оси как олицетворение нашей планеты, а затем поднимается в воздух, доказывая всю мощь дома для человечества.

Номер сопровождался искусственным огнем, большим изображением дракона на фоне и крутыми движениями исполнительницы, которая не ограничивалась статикой и постоянно двигалась по сцене, показывая настоящие акробатические трюки.

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Напомним, что после этого в первом полуфинале выступал представитель Эстонии Tommy Cash, который не произвел ожидаемого впечатления на публику.

А кто стал самым ярким участником Евровидения — смотри первые фото события.

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