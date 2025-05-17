Стиль життя Шоу-біз

Польща на Євробаченні-2025: Justyna Steczkowska з історією жіночої сили у пісні Gaja

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 17 Травня 2025, 23:25
Justyna Steczkowska — Gaja

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь