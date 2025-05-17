Польща на Євробаченні-2025: Justyna Steczkowska з історією жіночої сили у пісні Gaja

Цього року Польщу на Євробаченні-2025 представить співачка Justyna Steczkowska, яка розповість слухачам потужну і навіть божественну історію жіночої сили у пісні Gaja.

Чим відома на батьківщині виконавиця, які шанси має на перемогу та чим дивуватиме публіку на конкурсі — дізнайся у матеріалі.

Представниця від Польщі Justyna Steczkowska на Євробаченні 2025

Юстина Стечковська не вперше пробує свої сили на національному відборі. Та й саме Євробачення для неї не новинка.

За даними eurovision.tv, співачка брала участь у 1995 році з піснею Sama, що стало другим виступом Польщі на Євробаченні. На жаль, тоді їй не судилося перемогти.

Торік вона змагалася за право представити Польщу на Євробаченні 2024, але посіла друге місце у нацвідборі. Цього ж разу повернулася і здобула впевнену перемогу, залишивши позаду 10 інших учасників. Їй присудили 39,32% балів.

Хто така Justyna Steczkowska

З 1995 року Юстина побудувала солідну кар’єру. Нині у неї є 19 студійних альбомів та понад 200 пісень. Вона не лише співачка, а й скрипалька, композиторка, акторка та фотографка, а також має дивовижний вокальний діапазон у 4 октави.

Вона виступала з визначними музичними діячами, серед яких оперний співак Пласідо Домінго та композитор Говард Шор, який написав музику до Володаря перснів.

Польські глядачі знають Юстину з шоу Голос Польщі, де вона входить до журі та має прізвисько Пані професор.

Вважає своїм героєм Євробачення шведську співачку Лорін, яка двічі вигравала конкурс. Юстина каже, що Лорін — надзвичайна співачка та цікава жінка.

Співачку підтримуватиме її родина: троє дітей: троє померанів на ім’я Брутус, Беза та Чесьо, а також кіт, на ім’я Піп.

— Я вірю, що це буде фантастичний час гарної музики та веселощів для всіх нас. Я бажаю цього всім вам від щирого серця, — заявила вона.

Пісня Justyna Steczkowska — Gaja

Юстина любить потужну та кінематографічну музику, тож не дивно, що пісня Gaja має доволі чуттєві та драматичні вайби.

Пісня вийшла 28 листопада 2024 року як п’ятий сингл з дев’ятнадцятого студійного альбому співачки Witch Tarohoro.

Юстина стала співавторкою пісні Gaja, яка присвячена грецькій богині Геї — давньогрецькій богині Землю. У пісні сама Юстина уособлює собою Гею, якій всі вклоняються.

Текст пісні Gaja в перекладі на українську мову

Ти раниш моє серце

Хто бере моє кохання ні за що

Ти відзначив мене собою

Ти прокинувся від самотності з криком

Мене звуть Гайя

Я — бог сили, моя мати — любов

Коли я плачу, світ тоне в сльозах

Тримаю в обіймах втрачений час

Гайя

(Я Гая)

Час

(Я Гая)

Я творець твого самого

Душі погибель, твоє спасіння

Час тече в крові

Свята вода долю омиває

Вони називають мене Гайя

Я любов, я життя всього уявленого

Світ тоне, дивлячись, як я плачу

Я буду тримати його на руках

(Мене звати Гая)

(Я Гая)

Час

(Я Гая)

Час

(Я Гая)

Зарга, Рага, Урра, Гара

Ярга, Ярун, Ера, Чародоро

Час

Мене звуть Гайя

