Стрельба во дворе дома в Харькове: в полиции сообщили, кто открыл огонь

Майский вечер в Индустриальном районе Харькова едва не завершился трагедией. Вооруженный мужчина устроил переполох, начав палить из оружия прямо посреди спального массива. Полиции пришлось оперативно вмешаться, чтобы успокоить опасного хулигана. Об этом пишет полиция Харьковской области.

Выстрелы у подъезда: как все происходило

Инцидент произошел 24 мая на улице 92-й Бригады. Покой местных жителей прервали громкие звуки выстрелов, которые раздавались непосредственно возле одного из жилых домов.

Как установили правоохранители, которые мгновенно примчались на вызов, неизвестный мужчина стоял у входа в подъезд и сделал несколько выстрелов в воздух. Благодаря счастливому стечению обстоятельств, шальные пули никого не задели — в результате вечерней стрельбы обошлось без жертв и раненых.

Алкоголь и побег со службы: что известно о стрелке

Патрульным удалось задержать дебошира прямо на месте преступления, не дав ему возможности сбежать. Оружие у него сразу же конфисковали.

Во время общения выяснилось, что мужчина был изрядно выпившим. Однако самая неожиданная деталь всплыла во время проверки его личности. Задержанный оказался действующим военнослужащим. Более того — он находился в СОЧ (самовольно оставил расположение своей воинской части) и вообще не должен был находиться в городе, да еще и с огнестрелом в руках.

Теперь ночное развлечение превратилось для нарушителя в серьезные проблемы с законом. Фигуранта уже поместили под стражу согласно статье 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

По факту вооруженного хулиганства открыто уголовное производство (ч. 4 ст. 296 УКУ), что грозит мужчине реальным тюремным сроком. Параллельно следователи пытаются выяснить главное: где именно беглец раздобыл огнестрельное оружие и каким путем оно попало в его руки. Расследование инцидента продолжается.

