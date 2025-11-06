Дівчинку з України змусили співати “Калінку” — інцидент в одній із шкіл Фінляндії

У школі фінського міста Еспоо 11-річна українська дівчинка Ніколь, донька біженки Ірини Горкун-Сілен, зіткнулася з вимогою співати російськомовну пісню “Калінка” на уроці музики.

Змушували співати “Калінку” — що відомо про інцидент у фінській школі

Інцидент, як повідомляє Yle, підняв питання про чутливість до травм українських дітей через війну та доречність поширення російської культури в освіті. Дівчинка відмовилася співати, пояснивши, що вона українка і не хоче використовувати російську мову, але вчитель наполіг, заявивши, що в школі про війну не говорять.

За словами матері, ситуація глибоко травмувала дитину.

А якби замість неї в класі була українська дитина, батьків якої вбили росіяни? — зазначила вона.

Ніколь зрештою заспівала пісню, побоюючись поганої оцінки, але інцидент набув розголосу в соціальних мережах української громади Фінляндії, де його визнали неприйнятним.

Директорка школи Еллінор Геллман пояснила, що на уроках музики учні стикаються з різними формами культурного самовираження, відібраними для освітніх цілей. Вона наголосила, що вчителів заохочують відповідати на запитання учнів обдумано, з урахуванням потреб групи, і школа приймає всіх дітей незалежно від походження, дотримуючись національної програми.

Експерти з Фінської національної ради освіти, зокрема юристка Хайді Руонала, підкреслили педагогічну свободу вчителів: якщо завдання викликає дискомфорт через особисті чи сімейні причини, можна запропонувати альтернативу, як-от іншу пісню чи акомпанемент.

Рада визнала, що війна в Україні може провокувати сильні емоції, тому важливо звертати увагу на почуття учнів.

