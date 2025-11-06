Для тебе Новини

Дівчинку з України змусили співати “Калінку” — інцидент в одній із шкіл Фінляндії

Дмитро Резник, редактор сайту Вікна-новини 06 Листопада 2025, 12:00 2 хв.
дівчинку змушували співати калінку
Фото Pexels

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь