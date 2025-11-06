Девочку из Украины заставили петь “Калинку” — инцидент в одной из школ Финляндии

В школе финского города Эспоо 11-летняя украинская девочка Николь, дочь беженцы Ирины Горкун-Силен, столкнулась с требованием петь русскую песню “Калинка” на уроке музыки.

Заставляли петь “Калинку” — что известно об инциденте в финской школе

Инцидент, как сообщает Yle, поднял вопрос о чувствительности к травмам украинских детей из-за войны и уместности распространения русской культуры в образовании. Девочка отказалась петь, объяснив, что она украинка и не хочет использовать русский язык, но учитель настоял, заявив, что в школе о войне не говорят.

По словам матери, ситуация глубоко травмировала ребенка.

А если бы вместо нее в классе был украинский ребенок, родителей которого убили россияне? — сказала она.

Николь в конце концов спела песню, опасаясь плохой оценки, но инцидент получил огласку в социальных сетях украинского общества Финляндии, где его сочли неприемлемым.

Директор школы Эллинор Геллман объяснила, что на уроках музыки учащиеся сталкиваются с разными формами культурного самовыражения, отобранными для образовательных целей. Она подчеркнула, что учителей поощряют отвечать на вопросы учащихся обдуманно с учетом потребностей группы, и школа принимает всех детей независимо от происхождения, соблюдая национальную программу.

Эксперты из Финского национального совета образования, в частности юрист Хайди Руонала, подчеркнули педагогическую свободу учителей: если задача вызывает дискомфорт по личным или семейным причинам, можно предложить альтернативу, например другую песню или аккомпанемент.

Совет признал, что война в Украине может провоцировать сильные эмоции, поэтому важно обращать внимание на чувства учащихся.

