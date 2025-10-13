Украинку номинировали на звание Варшавянка года — поляки раскритиковали решение

Номинация 19-летней Киры Сухобойченко, уроженки Евпатории, на премию Варшавянка года вызвала волну хейта и ксенофобских комментариев в польских соцсетях. Об этом сообщает издание Zycie Warszawy.

Премия, основанная более ста лет назад, ежегодно отмечает женщин, которые вносят заметный вклад в развитие и жизнь польской столицы. В этом году в список финалисток вошли девять женщин — среди них и Кира, которая переехала в Варшаву еще ребенком.

Кто такая Кира Сухобойченко

Кира живет в Польше с восьми лет. Она училась в варшавских школах, была советницей молодежного совета района Урсынув, создала фонд Летящие рюкзаки и инициировала празднование Международного дня рюкзака.

Сегодня она координирует Центр интеграции и адаптации украинцев и поляков в Варшаве, помогая людям лучше понимать друг друга и находить общий язык.

Ее инициативы неоднократно признавались на международном уровне: девушка дважды выступала на конференциях TEDx, получала премии имени Марии Кюри-Склодовской, Тадеуша Мазовецкого и Януша Корчака, а также вошла в список LinkedIn Top Voices по версии Forbes Women.

Реакция соцсетей

Несмотря на открытые правила конкурса — участвовать может любая женщина, которая способствует развитию Варшавы, — после публикации списка финалисток страница городских властей в Facebook взорвалась комментариями.

Под постом появилось около пяти тысяч сообщений, большинство из которых носили ксенофобский характер.

Власти молчат, депутаты возмущены

Администраторы страницы городского совета не удалили оскорбительные комментарии, что вызвало возмущение части депутатов.

Член совета Зофия Смелка-Лещиньска обратилась с запросом к мэру Варшавы Рафалу Тшасковскому, требуя реакции.

Она подчеркнула, что бездействие властей создает впечатление молчаливого согласия на язык вражды и противоречит ценностям открытости, которые декларирует Варшава.

Смелка-Лещиньска призвала ввести постоянную модерацию комментариев, разработать правила реагирования на хейт и, при необходимости, ограничивать возможность комментирования, если город не может обеспечить безопасное пространство для общения.

На фоне споров в Варшаве именно история Ярославы Гресь стала примером совершенно иного подхода к признанию — когда талант, профессионализм и социальное влияние не знают национальных границ.

