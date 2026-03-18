“Перемогли” сили НАТО: у ВМС прокоментували успіхи України на спільних навчаннях з альянсом

Військово-морські сили ЗСУ офіційно прокоментували резонансну інформацію про результати масштабних навчань НАТО REPMUS/Dynamic Messenger 2025, де багатонаціональна команда під керівництвом України здобула впевнену перемогу над силами альянсу.

Речник ВМС Дмитро Плетенчук в ефірі Новини.LIVE підтвердив високу ефективність українських військових, проте наголосив, що командування не вітає неформальне розповсюдження деталей таких операцій у медіа.

За його словами, Україна свідомо не висвітлювала ці маневри в повному обсязі, дотримуючись принципів військової стриманості, а витік даних через іноземну пресу став несподіванкою для відомства.

Подробиці навчань, що проходили біля узбережжя Португалії, напередодні оприлюднила німецька газета Frankfurter Allgemeine Zeitung. Згідно з опублікованими даними, українські військові разом із партнерами виступали в ролі червоних (умовного ворога), водночас сили НАТО представляли синіх.

Сценарії передбачали захист портів, конвоїв та відпрацювання нападів на морські групи. Результат виявився приголомшливим: у всіх п’яти змодельованих ситуаціях українська команда здобула перемогу.

Найбільш обговорюваним епізодом став умовний напад на натовський конвой. Українські сили завдали такої кількості “влучань” по ворожому фрегату, що в реальних бойових умовах корабель гарантовано пішов би на дно. Іронія ситуації полягала в тому, що екіпаж синіх навіть не помітив атаки.

Через п’ять хвилин після фактичного знищення судна натовські офіцери у спільному чаті запитали: То ви все-таки будете нас атакувати чи ні?

Як зазначило українське джерело видання, проблема партнерів була не в нездатності відбити удар, а в тому, що вони навіть не бачили нашої зброї.

Попри твердження західних журналістів про використання морських дронів Magura, Дмитро Плетенчук уточнив важливу деталь: завдання на навчаннях виконували штатні засоби ВМС, а не згадані безекіпажні катери, яких офіційно немає на озброєнні флоту.

Проте речник підтвердив, що справжній фурор серед західних колег викликала українська система ситуаційної обізнаності Delta.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!