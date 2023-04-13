Мы стремимся, чтобы Украина победила в этой войне — главное из интервью президента Латвии

За последний год в мире практически не осталось стран, поддерживающих Россию и ее захватническую политику в отношении других суверенных государств. В то же время, партнеры Украины всячески помогают оружием и средствами, чтобы удерживать экономику нашей страны и давать возможность контрнаступать на фронте.

Без поддержки Запада было бы очень сложно, но иногда на уровне руководителей и представителей государств появляется вопрос: чем закончится война в Украине?

Об этом, а также о размещении в Беларуси ядерного оружия и отношении к мирным инициативам Китая президент Латвии Эгилс Левитс рассказал в интервью DW.

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— Я думаю, что мы все — в НАТО и ЕС — должны поддерживать Украину. Сейчас наиболее актуален вопрос военной помощи, мы должны дать все необходимое оборудование и оружие.

Мы стремимся к тому, чтобы Украина победила в этой войне. И каждая страна должна подумать, какой вклад она даст в эту победу, — подчеркнул Эгисл Левитс.

Он также добавил, что сейчас руководство каждой страны само решает, как действовать в поставках вооружения Украине.

— Есть ли в Украине сейчас все необходимое, чтобы выиграть войну?

— В вопросе поставки оружия мы доверяем украинцам, потому что они лучше понимают, что им нужно. Очень хорошим знаком является то, что первые танки Leopard уже доставлены в Украину, как и обещал канцлер Германии Олаф Шольц.

Я думаю, что Германия оказывает Украине значительную поддержку. Это абсолютные цифры и так и должно быть, — отмечает руководитель Латвии.

Относительно безопасности собственной страны и размещения ядерного оружия в Беларуси, Эгилс Левитс заключил: оценка НАТО убеждает, что это не меняет военную ситуацию. Ведь если говорить о ядерном оружии, то не столь важно, где оно расположено, ведь использовать его можно из разных мест.

— Это политический сигнал от России. Она не хочет мира, а хочет продолжать агрессию в Украине.

В частности, этот сигнал побуждал НАТО усилить свой восточный фланг и увеличить численность в странах Балтийского региона, — говорит президент Латвии.

По словам Эгилса Левитса, теперь НАТО ясно понимает, что сдерживать Россию нужно с помощью сильного военного присутствия.

— Инвестиция в военное присутствие является инвестицией в мир. Так враг не захочет напасть. И это логика, которую нужно воспринимать очень серьезно, — говорит он. — Поэтому Латвия и Эстония, Германия сейчас вкладывают средства в обороноспособность.

К тому же теперь в состав НАТО входит и Финляндия, у которой граница с Россией простирается более чем на 1200 км. Итак, финские войска также будут стоять на обороне мира и безопасности НАТО.

— Какое Ваше отношение к заявлениям Китая о мирном урегулировании войны в Украине?

— Похоже, Россия не заинтересована в восстановлении территориальной целостности Украины. Так что я полагаюсь на оценки украинского президента Владимира Зеленского.

Он говорил, что положительно относится к китайским усилиям. Одним из 12 пунктов, представленных Китаем, является условие территориальной целостности и ее защиты во всех странах. Это именно то, к чему стремятся украинцы: восстановить свою территориальную целостность.

Россия апеллирует к фейковым аргументам, что именно НАТО стало причиной войны в Украине. Нет, это агрессивная политика Кремля стала причиной вступления стран в НАТО, — отмечает Эгилс Левитс. — Сначала была Грузия, теперь — Украина, и это реальная угроза со стороны РФ для других стран.

По мнению президента Латвии, Китай сейчас очень пристально наблюдает за тем, чем закончится война в Украине.

— Если Россия получит оттуда какие-то выгоды, то для Китая это станет знаком, что Запад очень слабый. Прежде всего, что США слабые. Поэтому Китай сможет расширять зону своего влияния, особенно в Восточной Азии.

Политически Китай, скорее, на стороне России, но в войну он не вступает и наблюдает, что за это будет РФ. Эта война является проверкой на прочность для всего мира, — заключает президент.

Именно поэтому мир не должен допустить, чтобы Россия извлекла выгоду из этой войны.

Генеральный секретарь Йенс Столтенберг призвал весь мир максимально включиться в помощь и поддержку Украины: интервью можешь найти в нашем другом материале.

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Главное фото: Depositphotos.