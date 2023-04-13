Мы стремимся, чтобы Украина победила в этой войне — главное из интервью президента Латвии

За последний год в мире практически не осталось стран, поддерживающих Россию и ее захватническую политику в отношении других суверенных государств. В то же время, партнеры Украины всячески помогают оружием и средствами, чтобы удерживать экономику нашей страны и давать возможность контрнаступать на фронте.
Без поддержки Запада было бы очень сложно, но иногда на уровне руководителей и представителей государств появляется вопрос: чем закончится война в Украине?
Об этом, а также о размещении в Беларуси ядерного оружия и отношении к мирным инициативам Китая президент Латвии Эгилс Левитс рассказал в интервью DW.
— Я думаю, что мы все — в НАТО и ЕС — должны поддерживать Украину. Сейчас наиболее актуален вопрос военной помощи, мы должны дать все необходимое оборудование и оружие.
Мы стремимся к тому, чтобы Украина победила в этой войне. И каждая страна должна подумать, какой вклад она даст в эту победу, — подчеркнул Эгисл Левитс.
Мы стремимся к тому, чтобы Украина победила в этой войне. И каждая страна должна подумать, какой вклад она даст в эту победу, — подчеркнул Эгисл Левитс.
Он также добавил, что сейчас руководство каждой страны само решает, как действовать в поставках вооружения Украине.
— В вопросе поставки оружия мы доверяем украинцам, потому что они лучше понимают, что им нужно. Очень хорошим знаком является то, что первые танки Leopard уже доставлены в Украину, как и обещал канцлер Германии Олаф Шольц.
Я думаю, что Германия оказывает Украине значительную поддержку. Это абсолютные цифры и так и должно быть, — отмечает руководитель Латвии.
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Относительно безопасности собственной страны и размещения ядерного оружия в Беларуси, Эгилс Левитс заключил: оценка НАТО убеждает, что это не меняет военную ситуацию. Ведь если говорить о ядерном оружии, то не столь важно, где оно расположено, ведь использовать его можно из разных мест.
— Это политический сигнал от России. Она не хочет мира, а хочет продолжать агрессию в Украине.
В частности, этот сигнал побуждал НАТО усилить свой восточный фланг и увеличить численность в странах Балтийского региона, — говорит президент Латвии.
В частности, этот сигнал побуждал НАТО усилить свой восточный фланг и увеличить численность в странах Балтийского региона, — говорит президент Латвии.
По словам Эгилса Левитса, теперь НАТО ясно понимает, что сдерживать Россию нужно с помощью сильного военного присутствия.
— Инвестиция в военное присутствие является инвестицией в мир. Так враг не захочет напасть. И это логика, которую нужно воспринимать очень серьезно, — говорит он. — Поэтому Латвия и Эстония, Германия сейчас вкладывают средства в обороноспособность.
К тому же теперь в состав НАТО входит и Финляндия, у которой граница с Россией простирается более чем на 1200 км. Итак, финские войска также будут стоять на обороне мира и безопасности НАТО.
— Похоже, Россия не заинтересована в восстановлении территориальной целостности Украины. Так что я полагаюсь на оценки украинского президента Владимира Зеленского.
Он говорил, что положительно относится к китайским усилиям. Одним из 12 пунктов, представленных Китаем, является условие территориальной целостности и ее защиты во всех странах. Это именно то, к чему стремятся украинцы: восстановить свою территориальную целостность.
Россия апеллирует к фейковым аргументам, что именно НАТО стало причиной войны в Украине. Нет, это агрессивная политика Кремля стала причиной вступления стран в НАТО, — отмечает Эгилс Левитс. — Сначала была Грузия, теперь — Украина, и это реальная угроза со стороны РФ для других стран.
Россия апеллирует к фейковым аргументам, что именно НАТО стало причиной войны в Украине. Нет, это агрессивная политика Кремля стала причиной вступления стран в НАТО, — отмечает Эгилс Левитс. — Сначала была Грузия, теперь — Украина, и это реальная угроза со стороны РФ для других стран.
По мнению президента Латвии, Китай сейчас очень пристально наблюдает за тем, чем закончится война в Украине.
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— Если Россия получит оттуда какие-то выгоды, то для Китая это станет знаком, что Запад очень слабый. Прежде всего, что США слабые. Поэтому Китай сможет расширять зону своего влияния, особенно в Восточной Азии.
Политически Китай, скорее, на стороне России, но в войну он не вступает и наблюдает, что за это будет РФ. Эта война является проверкой на прочность для всего мира, — заключает президент.
Именно поэтому мир не должен допустить, чтобы Россия извлекла выгоду из этой войны.
Именно поэтому мир не должен допустить, чтобы Россия извлекла выгоду из этой войны.
Генеральный секретарь Йенс Столтенберг призвал весь мир максимально включиться в помощь и поддержку Украины: интервью можешь найти в нашем другом материале.
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Главное фото: Depositphotos.