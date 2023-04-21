Інтерв'ю

Не матиме жодного впливу? Подоляк про витік секретних документів у США та чому Україна досі не отримала далекобійні ракети

Богдана Макалюк, редакторка сайту 21 Квітня 2023, 19:00
Михайло Подоляк: інтерв’ю про витік секретних документів у США
Фото: Сайт президента України

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