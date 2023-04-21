Не матиме жодного впливу? Подоляк про витік секретних документів у США та чому Україна досі не отримала далекобійні ракети

Люди в Україні та за кордоном чекають контрнаступу ЗСУ, але це секретна інформація, влада просить усіх дотримуватися інформаційної тиші. Водночас у США трапився витік секретних документів з Пентагону, в яких нібито були згадані плани щодо наступу України.

Підозрюваного вже затримали у США. Радник Офісу президента України Михайло Подоляк розповів Вадиму Карп’яку в ефірі телемарафону Єдині новини про наслідки витоку секретної інформації, а також пояснив, чому Україна досі не отримала далекобійну зброю.

Про витік секретних документів у США

За інформацією The Washington Рost, яке посилалося на документи, українська розвідка мала б готувати спецоперацію проти бійців ПВК Вагнер у Сирії. Але в грудні президент сказав “Ні” з багатьох причин.

Михайло Подоляк зазначає, що війна — це багато різних заходів. Ми маємо великого ворога, з яким воюємо на різних напрямках. Важливо відволікти його увагу.

— Розробляються різні операції на різних рівнях, бо це конкретно один великий ворог — Російська Федерація. Маємо зменшувати її ресурсні можливості там, де можемо.

Таких операцій може бути десятки напрацьовано, але реалізовані будуть пріоритетні, — сказав він.

Подоляк підкреслив, що це демонструє, наскільки наші спецслужби можуть ефективно працювати на різних напрямках.

Крім цього додав: буде операція втілюватися чи ні, вирішується з урахуванням усіх ризиків.

— Відволікти ресурсну увагу Росії від України можна, але це мають робити не лише українці, — акцентував радник ОП. Він додав: бажано, якби країни-партнери це також робили.

— Я не бачу в цих документах чогось критичного, крім одного, що треба вирішити нашим партнерам (США), вони про це вже дбають. Треба зменшити кількість людей, які мають певні допуски. Але з точки зору впливу на локальні ситуації, наприклад того саме контрнаступу, інших оборонних дій України чи накопичення зброї, це не впливає, — пояснює Подоляк.

На його думку, цей витік добре підсвітив Україну у репутаційному плані, показав, що у нас є синергія з партнерами.

Ці документи показують, що світ розуміє і природу війни, і відносин між Росією та іншими країнами, які намагаються їй допомогти, — говорить радник ОП.

Щодо прогнозування різними експертами розвитку подій війни в Україні, Подоляк зазначив, що сценарії можуть бути різними та залежати від суб’єктивної думки автора. Треба враховувати три складові:

математика (зброя);

психологія України;

деморалізація ворога.

Чому Україна досі не отримала далекобійні ракети

— Треба зрозуміти три важливі речі. Інерційність політичних еліт. Ми безпосередньо у війні, у нас є президент, який достатньо швидко ухвалює рішення та заглиблений у ситуацію. Ми не в інерції, бо для нас кожен день — конкретна ціна, яку ми платимо.

Політичні еліти — інерційні, бо вони практично тектонічні зміни сьогодні вносять. Триває перебудова глобальної системи відносин.

Друга складова — країни не розуміють ще, якими мають бути ці відносини.

Третя складова — не всі до кінця розуміють: якщо ти говориш про необхідність пришвидшити певні дії України, важливо, щоб ми отримали певний інструмент. Нам передають усе, але з певною затримкою, — пояснює Михайло Подоляк.

Він зазначив, що на Рамштайн-11 буде проведено аудит тих інструментів, які нам уже надали — чи достатньо їх. А також буде проведене обговорення щодо отримання далекобійних ракет.

Подоляк також наголосив, що європейський світ дуже бюрократичний, це теж впливає на отримання Україною допомоги.

Раніше ми розповідали, що таке Рамштайн та як ці зустрічі допомагають Україні.

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