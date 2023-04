Танкова коаліція та акцент на авіації Заходу: очікування та результати Рамштайн-11

Підтримка України західними партнерами у форматі Рамштайн — це підвалина, основа для нашої майбутньої перемоги. В переддень українського контрнаступу Україна висуває амбітні прохання, аби перемогти ворога на полі бою.

— З огляду на варварську тактику Кремля, нам потрібно більше платформ різного рівня та боєприпаси до них. Нам потрібно більше ПЗРК. Літаки західного зразка — вершина цієї піраміди.

Щодо кожної платформи спочатку ми чули: “Ні, це неможливо”. Тепер вони боронять наше небо. Послідовно працюємо на результат — так написав у переддень зустрічі у своєму Facebook міністр оборони України Олексій Резніков.

Україні й досі потрібна набагато ширша збройна допомога проти російських окупантів. Саме про це сьогодні, 21 квітня, й говорили учасники зустрічі формату Рамштайн у Німеччині.

21 квітня відбулася чергова зустріч союзників України у форматі Рамштайн. Ще зранку було відомо, що міністр оборони України Олексій Резніков зустрівся з главою Пентагону Ллойдом Остіном.

Ця зустріч є вже 11. Перша зустріч відбулася рік тому — 26 квітня 2022 року.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини говорив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

— Очікуємо від наступного Рамштайну гарних новин про літаки. Нам потрібне рішення для того, щоб ми робили певні кроки з навчання пілотів, техніків, в цілях бойового управління. Буде рішення, тоді буде відлік місяців, коли станеться сама передача і постачання на озброєння літаків F-16, — сказав Ігнат.

Також в ефірі телемарафону Єдиних новин очільник Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан зазначав, що для України зустріч Рамштайн-11 є ключовою.

— По-перше, нам потрібна західна авіація, тому що ми програємо, звичайно ж, росіянам по класу авіації. По-друге, нам потрібні далекобійні ракети.

Нам потрібне поточне забезпечення в техніці, в ремонті, нам потрібні снаряди до артилерії, тому що за кількістю артилерійських снарядів ми у три – п’ять разів поступаємося росіянам, — резюмував він.

Водночас радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк озвучував п’ять пріоритетів щодо озброєння напередодні Рамштайну-11: снаряди; безпілотна авіація; ракети підвищеної дальності; сучасна авіація — американські винищувачі F-16 та штурмовики А-10; ремонтна база і логістика.

Серед основних тем Україна очікувала розглянути надання нам:

Водночас у Бундесвері зазначали, що на зустрічі Контактної групи йтиметься про “вагому підтримку в протиповітряній обороні”.

Це центральна тема, — зазначав міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус в ефірі телеканалу ZDF.

За словами міністра оборони Німеччини, його країна не впливає на швидке надання бойової авіації Україні з огляду на те, які літаки сама має на озброєнні. Також він казав, що під час зустрічі Рамштайн йтиметься про налагодження роботи ремонтних хабів для західної техніки.

За першими відомими результатами Рамштайн-11, відомо про створення так званої “танкової коаліції”.

