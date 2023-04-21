Танкова коаліція та акцент на авіації Заходу: очікування та результати Рамштайн-11

Підтримка України західними партнерами у форматі Рамштайн — це підвалина, основа для нашої майбутньої перемоги. В переддень українського контрнаступу Україна висуває амбітні прохання, аби перемогти ворога на полі бою.

— З огляду на варварську тактику Кремля, нам потрібно більше платформ різного рівня та боєприпаси до них. Нам потрібно більше ПЗРК. Літаки західного зразка — вершина цієї піраміди.

Щодо кожної платформи спочатку ми чули: “Ні, це неможливо”. Тепер вони боронять наше небо. Послідовно працюємо на результат — так написав у переддень зустрічі у своєму Facebook міністр оборони України Олексій Резніков.

Україні й досі потрібна набагато ширша збройна допомога проти російських окупантів. Саме про це сьогодні, 21 квітня, й говорили учасники зустрічі формату Рамштайн у Німеччині.

Рамштайн: очікування України

21 квітня відбулася чергова зустріч союзників України у форматі Рамштайн. Ще зранку було відомо, що міністр оборони України Олексій Резніков зустрівся з главою Пентагону Ллойдом Остіном.

Ця зустріч є вже 11. Перша зустріч відбулася рік тому — 26 квітня 2022 року.

Київ очікує від союзників посилення систем ППО України, а також надання бойової авіації.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини говорив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

— Очікуємо від наступного Рамштайну гарних новин про літаки. Нам потрібне рішення для того, щоб ми робили певні кроки з навчання пілотів, техніків, в цілях бойового управління. Буде рішення, тоді буде відлік місяців, коли станеться сама передача і постачання на озброєння літаків F-16, — сказав Ігнат.

Також в ефірі телемарафону Єдиних новин очільник Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан зазначав, що для України зустріч Рамштайн-11 є ключовою.

— По-перше, нам потрібна західна авіація, тому що ми програємо, звичайно ж, росіянам по класу авіації. По-друге, нам потрібні далекобійні ракети.

Нам потрібне поточне забезпечення в техніці, в ремонті, нам потрібні снаряди до артилерії, тому що за кількістю артилерійських снарядів ми у три – п’ять разів поступаємося росіянам, — резюмував він.

Наполягати на західній авіації зараз — абсолютно раціонально, — говорив Сергій Кузан.

Водночас радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк озвучував п’ять пріоритетів щодо озброєння напередодні Рамштайну-11: снаряди; безпілотна авіація; ракети підвищеної дальності; сучасна авіація — американські винищувачі F-16 та штурмовики А-10; ремонтна база і логістика.

На Рамштайні вони підведуть риску під тим, що вже дали, подивляться, наскільки готова Україна з точки зору ефективних наступальних дій, — зазначив Подоляк в ефірі телемарафону Єдині новини 19 квітня.

Серед основних тем Україна очікувала розглянути надання нам:

ракет більшої дальності (понад 150 км);

артилерії;

достатньої кількості снарядів та боєприпасів;

додаткових систем ППО;

сучасних бойових літаків.

Про що говорили західні політики

Водночас у Бундесвері зазначали, що на зустрічі Контактної групи йтиметься про “вагому підтримку в протиповітряній обороні”.

Це центральна тема, — зазначав міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус в ефірі телеканалу ZDF.

За словами міністра оборони Німеччини, його країна не впливає на швидке надання бойової авіації Україні з огляду на те, які літаки сама має на озброєнні. Також він казав, що під час зустрічі Рамштайн йтиметься про налагодження роботи ремонтних хабів для західної техніки.

— Налагоджується робота щодо Panzerhaubitze 2000 у Словаччині, у Польщі ремонтуватимуть танки Leopard, у Румунії планують організувати хаб з ремонту Marder, — уточнював Пісторіус. Партнери не можуть передавати Україні все і негайно, як вона просить, хоча зрозумілим є те, що президент Зеленський ставить максимальні вимоги, — додав він. Підсумовуючи свої очікування, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус зазначав, що усе має відбуватися упорядковано та в узгодженні з партнерами та союзниками. Свою чітку позицію оголошував й президент України Володимир Зеленський. Під час традиційного звернення до народу він зазначав: Україна просить допомоги задля швидшого настання миру у всьому світі. Ми очікуємо ґрунтовних рішень, які відповідатимуть перспективам на полі бою. Доволі амбітним перспективам, які ми всіма силами наближаємо. — Причому наближаємо не лише для себе — не лише для України, а й для всієї нашої антивоєнної коаліції, — наголошував голова держави. Також стало відомо, що Володимир Зеленський прийняв запрошення взяти участь у саміті НАТО у Вільнюсі в липні 2023 року. Про це повідомив генсек НАТО Єнс Столтенберг, який також брав участь у зустрічі формату Рамштайн у Німеччині 21 квітня. — Президент Зеленський і я обговорили підготовку до майбутнього саміту НАТО. Я запросив його взяти участь у зустрічі, і я радий, що він прийняв запрошення. Як я сказав вчора у Києві, майбутнє України — в євроатлантичній родині. Усі союзники НАТО погодилися, що Україна стане членом НАТО, — додав Столтенберг.

Результати Рамштайн 21 квітня

За першими відомими результатами Рамштайн-11, відомо про створення так званої “танкової коаліції”.

Німеччина, Україна та Польща підписали меморандум про наміри створити в Польщі Центр технічного обслуговування українських танків Leopard 2.

Німеччина та Нідерланди надають Україні мінні катки, транспортні засоби та паливозаправники, — про це повідомив очільник Пентагону.

Видання Associated Press повідомило, що українські танкісти у червні цього року розпочнуть навчання на танках Abrams M1A1 SA. Навчання триватиме близько двох з половиною місяців, а всього пройдуть підготовку 250 військових, зокрема техніків.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив про підписання меморандуму між Україною та Естонією.

Ми поглиблюємо співпрацю на основі спільних цілей — миру та безпеки для наших країн та всього континенту. Естонія була вірним союзником України від початку російського вторгнення, — написав він у своєму Twitter.

We signed a memorandum on cooperation between ???????? MoD & ???????? MoD. We are deepening our cooperation on the basis of shared goals – peace and security for our countries and the entire continent. Estonia has been a staunch ally of Ukraine since the start of the russian invasion. I… pic.twitter.com/AYIkuVU8h9 — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) April 21, 2023

Також стало відомо, що Канада надасть Україні пакет військової допомоги в обсязі майже $29 млн. Україна отримає:

3,3 млн літрів палива;

16 радіостанцій для танків Leopard 2;

40 снайперських гвинтівок Prairie Gun Works;

медичні аптечки;

модульні мости для форсування водних перешкод.

Також у своєму Twitter Олексій Резніков розповів про сенс розмови між ним та Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

— Я радий отримати зелене світло для нашої тісної співпраці з NSPA, агентством закупівель НАТО. Нам потрібні відмінні оборонні закупівлі як для того, щоб виграти війну, так і для того, щоб бути ефективними в майбутньому, — підкреслив він.

Україна досягла безпрецедентного рівня оперативної сумісності з НАТО. Ми де-факто вже є частиною простору безпеки Блоку.

— Я висловив сподівання, що це пришвидшить політичні рішення щодо інтеграції нашої країни в НАТО.

Традиційно перед кожного зустріччю Рамштайн США надають Україні пакети військової допомоги. Яку суму допомоги США надали Україні у квітні цього року, ми писали в іншому матеріалі.

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Головне фото: Getty Images.