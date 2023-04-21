Танкова коаліція та акцент на авіації Заходу: очікування та результати Рамштайн-11

Підтримка України західними партнерами у форматі Рамштайн — це підвалина, основа для нашої майбутньої перемоги. В переддень українського контрнаступу Україна висуває амбітні прохання, аби перемогти ворога на полі бою.
— З огляду на варварську тактику Кремля, нам потрібно більше платформ різного рівня та боєприпаси до них. Нам потрібно більше ПЗРК. Літаки західного зразка — вершина цієї піраміди.
Щодо кожної платформи спочатку ми чули: “Ні, це неможливо”. Тепер вони боронять наше небо. Послідовно працюємо на результат — так написав у переддень зустрічі у своєму Facebook міністр оборони України Олексій Резніков.
Україні й досі потрібна набагато ширша збройна допомога проти російських окупантів. Саме про це сьогодні, 21 квітня, й говорили учасники зустрічі формату Рамштайн у Німеччині.
21 квітня відбулася чергова зустріч союзників України у форматі Рамштайн. Ще зранку було відомо, що міністр оборони України Олексій Резніков зустрівся з главою Пентагону Ллойдом Остіном.
Ця зустріч є вже 11. Перша зустріч відбулася рік тому — 26 квітня 2022 року.
Київ очікує від союзників посилення систем ППО України, а також надання бойової авіації.
Київ очікує від союзників посилення систем ППО України, а також надання бойової авіації.
Про це в ефірі телемарафону Єдині новини говорив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.
— Очікуємо від наступного Рамштайну гарних новин про літаки. Нам потрібне рішення для того, щоб ми робили певні кроки з навчання пілотів, техніків, в цілях бойового управління. Буде рішення, тоді буде відлік місяців, коли станеться сама передача і постачання на озброєння літаків F-16, — сказав Ігнат.
Також в ефірі телемарафону Єдиних новин очільник Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан зазначав, що для України зустріч Рамштайн-11 є ключовою.
— По-перше, нам потрібна західна авіація, тому що ми програємо, звичайно ж, росіянам по класу авіації. По-друге, нам потрібні далекобійні ракети.
Нам потрібне поточне забезпечення в техніці, в ремонті, нам потрібні снаряди до артилерії, тому що за кількістю артилерійських снарядів ми у три – п’ять разів поступаємося росіянам, — резюмував він.
Наполягати на західній авіації зараз — абсолютно раціонально, — говорив Сергій Кузан.
Наполягати на західній авіації зараз — абсолютно раціонально, — говорив Сергій Кузан.
Pexels
Водночас радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк озвучував п’ять пріоритетів щодо озброєння напередодні Рамштайну-11: снаряди; безпілотна авіація; ракети підвищеної дальності; сучасна авіація — американські винищувачі F-16 та штурмовики А-10; ремонтна база і логістика.
На Рамштайні вони підведуть риску під тим, що вже дали, подивляться, наскільки готова Україна з точки зору ефективних наступальних дій, — зазначив Подоляк в ефірі телемарафону Єдині новини 19 квітня.
На Рамштайні вони підведуть риску під тим, що вже дали, подивляться, наскільки готова Україна з точки зору ефективних наступальних дій, — зазначив Подоляк в ефірі телемарафону Єдині новини 19 квітня.
Серед основних тем Україна очікувала розглянути надання нам:
Водночас у Бундесвері зазначали, що на зустрічі Контактної групи йтиметься про “вагому підтримку в протиповітряній обороні”.
Це центральна тема, — зазначав міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус в ефірі телеканалу ZDF.
За словами міністра оборони Німеччини, його країна не впливає на швидке надання бойової авіації Україні з огляду на те, які літаки сама має на озброєнні. Також він казав, що під час зустрічі Рамштайн йтиметься про налагодження роботи ремонтних хабів для західної техніки.
— Налагоджується робота щодо Panzerhaubitze 2000 у Словаччині, у Польщі ремонтуватимуть танки Leopard, у Румунії планують організувати хаб з ремонту Marder, — уточнював Пісторіус.
Партнери не можуть передавати Україні все і негайно, як вона просить, хоча зрозумілим є те, що президент Зеленський ставить максимальні вимоги, — додав він.
Партнери не можуть передавати Україні все і негайно, як вона просить, хоча зрозумілим є те, що президент Зеленський ставить максимальні вимоги, — додав він.
Підсумовуючи свої очікування, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус зазначав, що усе має відбуватися упорядковано та в узгодженні з партнерами та союзниками.
Нацгвардія України
Свою чітку позицію оголошував й президент України Володимир Зеленський. Під час традиційного звернення до народу він зазначав: Україна просить допомоги задля швидшого настання миру у всьому світі.
Ми очікуємо ґрунтовних рішень, які відповідатимуть перспективам на полі бою. Доволі амбітним перспективам, які ми всіма силами наближаємо.
Ми очікуємо ґрунтовних рішень, які відповідатимуть перспективам на полі бою. Доволі амбітним перспективам, які ми всіма силами наближаємо.
— Причому наближаємо не лише для себе — не лише для України, а й для всієї нашої антивоєнної коаліції, — наголошував голова держави.
Також стало відомо, що Володимир Зеленський прийняв запрошення взяти участь у саміті НАТО у Вільнюсі в липні 2023 року. Про це повідомив генсек НАТО Єнс Столтенберг, який також брав участь у зустрічі формату Рамштайн у Німеччині 21 квітня.
— Президент Зеленський і я обговорили підготовку до майбутнього саміту НАТО. Я запросив його взяти участь у зустрічі, і я радий, що він прийняв запрошення. Як я сказав вчора у Києві, майбутнє України — в євроатлантичній родині. Усі союзники НАТО погодилися, що Україна стане членом НАТО, — додав Столтенберг.
За першими відомими результатами Рамштайн-11, відомо про створення так званої “танкової коаліції”.
Ми поглиблюємо співпрацю на основі спільних цілей — миру та безпеки для наших країн та всього континенту. Естонія була вірним союзником України від початку російського вторгнення, — написав він у своєму Twitter.
Ми поглиблюємо співпрацю на основі спільних цілей — миру та безпеки для наших країн та всього континенту. Естонія була вірним союзником України від початку російського вторгнення, — написав він у своєму Twitter.
We signed a memorandum on cooperation between ???????? MoD & ???????? MoD. We are deepening our cooperation on the basis of shared goals – peace and security for our countries and the entire continent. Estonia has been a staunch ally of Ukraine since the start of the russian invasion. I… pic.twitter.com/AYIkuVU8h9— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) April 21, 2023
We signed a memorandum on cooperation between ???????? MoD & ???????? MoD. We are deepening our cooperation on the basis of shared goals – peace and security for our countries and the entire continent. Estonia has been a staunch ally of Ukraine since the start of the russian invasion. I… pic.twitter.com/AYIkuVU8h9
Також стало відомо, що Канада надасть Україні пакет військової допомоги в обсязі майже $29 млн. Україна отримає:
Також у своєму Twitter Олексій Резніков розповів про сенс розмови між ним та Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.
— Я радий отримати зелене світло для нашої тісної співпраці з NSPA, агентством закупівель НАТО. Нам потрібні відмінні оборонні закупівлі як для того, щоб виграти війну, так і для того, щоб бути ефективними в майбутньому, — підкреслив він.
Україна досягла безпрецедентного рівня оперативної сумісності з НАТО. Ми де-факто вже є частиною простору безпеки Блоку.
Україна досягла безпрецедентного рівня оперативної сумісності з НАТО. Ми де-факто вже є частиною простору безпеки Блоку.
— Я висловив сподівання, що це пришвидшить політичні рішення щодо інтеграції нашої країни в НАТО.
Традиційно перед кожного зустріччю Рамштайн США надають Україні пакети військової допомоги. Яку суму допомоги США надали Україні у квітні цього року, ми писали в іншому матеріалі.
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Головне фото: Getty Images.