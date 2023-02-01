Війна в Україні

Передавати чи ні? Коли винищувачі F-16 з’являться на службі ЗСУ

Ярослава Марущенко 01 Лютого 2023, 15:00
Винищувачі Україні
Фото: Pexels

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