Передавати чи ні? Коли винищувачі F-16 з’являться на службі ЗСУ

Норвегія повідомила, що відправить в Україну танки Leopard-2 якнайшвидше. Найімовірніша дата — кінець березня.

Тим часом Сполучені Штати вже відправили в Україну 60 бойових машин піхоти Bradley. Про це повідомило транспортне командування американських збройних сил. І це перша партія БМП в рамках пакета військової допомоги на майже $3 млрд.

Точної кількості танків Осло поки що не називає. Водночас серед союзників триває дискусія щодо відправлення в Україну винищувачів.

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Конкретна відповідь, передавати чи ні винищувачі F-16 Україні, поки що несформована. Так, на запитання журналістів, чи нададуть США літаки Україні, президент Джо Байден відповів коротке “ні”. У Вашингтоні запевняють, що постачають Києву достатньо озброєння.

Схожі на американські заяви лунають і з Німеччини, а от Франція навпаки розглядає питання щодо навчання українських льотчиків на французьких винищувачах.

Речник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат оцінив необхідну кількість бортів у 200 одиниць.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про те, як Польща може передати Україні винищувачі F-16.