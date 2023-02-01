Война в Украине

Передавать или нет? Когда истребители F-16 появятся на службе ВСУ

Ярослава Марущенко 01 февраля 2023, 15:00
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Фото: Pexels

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