Передавать или нет? Когда истребители F-16 появятся на службе ВСУ

Норвегия сообщила, что отправит в Украину танки Leopard-2 как можно скорее. Наиболее вероятная дата — конец марта.

Соединенные Штаты уже отправили в Украину 60 боевых машин пехоты Bradley. Об этом сообщило транспортное командование американских вооруженных сил. И это первая партия БМП в рамках пакета военной помощи почти на $3 млрд.

Точного количества танков Осло пока не называет. В то же время среди союзников продолжается дискуссия по отправке в Украину истребителей.

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Однако точный ответ, передавать или нет истребители F-16 Украине, пока не сформирован. На вопрос журналистов, предоставят ли США самолеты Украине, президент Джо Байден ответил короткое “нет”. В Вашингтоне уверяют, что снабжают Киев достаточным количеством вооружения.

Подобные американские заявления можно услышать и из Германии, а вот Франция наоборот рассматривает вопрос об обучении украинских летчиков на французских истребителях.

Спикер воздушных сил ВСУ Юрий Игнат оценил необходимое количество бортов в 200 единиц.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как Польша может передать Украине истребители F-16.