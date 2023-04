Танковая коалиция и акцент на авиации Запада: ожидания и результаты Рамштайн-11

Поддержка Украины западными партнерами в формате Рамштайн — это основа для нашей будущей победы. В канун украинского контрнаступления Украина выдвигает амбициозные просьбы, чтобы победить врага на поле боя.

— Учитывая варварскую тактику Кремля, нам нужно больше платформ разного уровня и боеприпасы к ним. Нам нужно больше ПЗРК. Самолеты западного образца — вершина этой пирамиды.

По каждой платформе сначала мы слышали: “Нет, это невозможно”. Теперь они защищают наше небо. Последовательно работаем на результат — так написал накануне встречи в своем Facebook министр обороны Украины Алексей Резников.

Украине до сих пор нужна гораздо более широкая вооруженная помощь против российских оккупантов. Именно об этом сегодня, 21 апреля, говорили участники встречи формата Рамштайн в Германии.

21 апреля прошла очередная встреча союзников Украины в формате Рамштайн. Еще с утра было известно, что министр обороны Украины Алексей Резников встретился с главой Пентагона Ллойдом Остином.

Эта встреча уже 11. Первая встреча состоялась год назад — 26 апреля 2022 года.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини говорил спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

— Ожидаем от следующего Рамштайна хороших новостей о самолетах. Нам нужно решение для того, чтобы мы делали определенные шаги по обучению пилотов, техников, в целях боевого управления. Будет решение, тогда будет отсчет месяцев, когда произойдет сама передача и поставка на вооружение F-16, — сказал Игнат.

Также в эфире телемарафона Єдиних новин глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан отмечал, что для Украины встреча Рамштайн-11 является ключевой.

— Во-первых, нам нужна западная авиация, потому что мы проигрываем, конечно же, россиянам по классу авиации. Во-вторых, нам нужны дальнобойные ракеты.

Нам нужно текущее обеспечение в технике, в ремонте, нам нужны снаряды в артиллерию, потому что по количеству артиллерийских снарядов мы в три – пять раз уступаем россиянам, — резюмировал он.

В то же время советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк озвучивал пять приоритетов по вооружению накануне Рамштайна-11: снаряды; беспилотная авиация; ракеты повышенной дальности; современная авиация — американские истребители F-16 и штурмовики А-10; ремонтная база и логистика.

Среди основных тем Украина ожидала рассмотреть предоставление нам:

В то же время в Бундесвере отмечали, что на встрече Контактной группы речь пойдет о “весомой поддержке в противовоздушной обороне”.

Это центральная тема, — отмечал министр обороны Германии Борис Писториус в эфире телеканала ZDF.

По словам министра обороны Германии, его страна не влияет на скорейшее предоставление боевой авиации Украине, с точки зрения того, какие самолеты сама имеет на вооружении. Также он говорил, что во время встречи Рамштайн пойдет о налаживании работы ремонтных хабов для западной техники.

— Налаживается работа по Panzerhaubitze 2000 в Словакии, в Польше будут ремонтировать танки Leopard, в Румынии планируют организовать хаб по ремонту Marder, — уточнял Писториус.

Подытоживая свои ожидания, министр обороны Германии Борис Писториус отмечал, что все должно происходить в порядке и согласовании с партнерами и союзниками.

Свою четкую позицию объявлял и президент Украины Владимир Зеленский. Во время традиционного обращения к народу, он отмечал: Украина просит помощи для скорейшего наступления мира во всем мире.

Также стало известно, что Владимир Зеленский принял приглашение принять участие в саммите НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года. Об этом сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг, также принимавший участие во встрече формата Рамштайн в Германии 21 апреля.

— Президент Зеленский и я обсудили подготовку к предстоящему саммиту НАТО. Я пригласил его принять участие во встрече, и я рад, что он принял приглашение. Как я сказал вчера в Киеве, будущее Украины — в евроатлантической семье. Все союзники НАТО согласились, что Украина станет членом НАТО, — добавил Столтенберг.

По первым известным результатам Рамштайн-11, известно о создании так называемой “Танковой коалиции”.

We signed a memorandum on cooperation between ???????? MoD & ???????? MoD. We are deepening our cooperation on the basis of shared goals — peace and security for our countries and the entire continent. Estonia has been a staunch ally of Ukraine since the start of the russian invasion. I… pic.twitter.com/AYIkuVU8h9