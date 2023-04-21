Понад 50 країн світу об’єднані заради нас! Що таке зустріч у форматі Рамштайн та як це допомагає Україні

Ми часто можемо бачити обговорення та підбиття підсумків зустрічей представників України із закордонними партнерами. Однією з надважливих подій є зустріч Рамштайн.

У нашому матеріалі ти дізнаєшся, що таке зустріч у форматі Рамштайн та як вона допомагає Україні.

Зустріч Рамштайн: що це в політиці

Дипломатичні зустрічі міністрів оборони десятків країн світу, які відбуваються протягом повномасштабної війни Росії проти України, називаються зустрічами у форматі Рамштайн.

Вони потрібні для синхронізації дій країн та прискорення надання військової допомоги Україні. Також під час зустрічей обговорюють шляхи підтримки нашої країни після перемоги у війні.

Зустрічі називаються Рамштайн не через чиїсь музичні вподобання. Саме так називається військова база Повітряних сил США в німецькому місті Рамштайн-Мізенбах, де відбулася перша зустріч на підтримку України.

Інші десять зустрічей були проведені і в інших містах, а також онлайн. Але звичну назву продовжують використовувати й надалі.

Перша зустріч Рамштайн відбулася 22 квітня 2022 року. Тоді голова Пентагону Ллойд Остін запросив представників 40 держав у Німеччину, щоб обговорити план допомоги Україні.

З того часу кількість держав, які допомагають Україні, збільшилася. Участь у допомозі Україні нині беруть понад 50 країн світу.

Як зустрічі у форматі Рамштайн допомагають Україні

За результатами зустрічей Україна отримує військову допомогу у вигляді озброєння, фінансування, навчання українських військових, модернізації техніки. Після останньої зустрічі Рамштайн-10, Україну запевнили в такому:

Посилення системи ППО України. Постачання боєприпасів. Навчання та формування “броньованого кулака”. Канада повідомила про передачу 8 000 снарядів калібру 155 мм і про початок постачання танків Leopard. Німеччина поставить 5 000 снарядів калібру 155 мм і 155-мм високоточних боєприпасів, боєприпаси для РСЗВ MARS II, два автонавантажувачі, чотири мобільні антенно-щоглових системи, 500 пістолетів SFP9. Словаччина та Польща поставлять винищувачі МіГ-29. Норвегія разом зі США поставлять дві додаткові системи NASAMS.

Українці стимулюють розвиток дипломатичних зустрічей. Вони виходять на новий рівень та сприяють ширшій співпраці країн. Рівень зустрічей у форматі Рамштайн постійно підвищується, як і кількість допомоги від держав для України.

Зустріч Рамштайн-11: дата

Зустріч Рамштайн-11 проходить сьогодні, 21 квітня. Переговори розпочались об 11:00 за українським часом. Україну представить міністр оборони Олексій Резніков.

Напередодні масштабного контрнаступу України зустріч у форматі Рамштайн-11 може стати справді історичною. Тому ми чекаємо і сподіваємося на масштабну допомогу.

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