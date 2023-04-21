Более 50 стран мира объединены ради нас! Что такое встреча в формате Рамштайн и как это помогает Украине

Мы часто можем видеть обсуждения и подведения итогов встреч представителей Украины с зарубежными партнерами. Одним из важных событий является встреча Рамштайн.
В нашем материале ты узнаешь, что такое встреча в формате Рамштайн и как она помогает Украине.
Дипломатические встречи министров обороны десятков стран мира, которые проходят в течение полномасштабной войны России против Украины, называются встречами в формате Рамштайн.
Встреча в формате Рамштайн осуществляется для синхронизации действий стран и ускорения предоставления военной помощи Украине. Также в ходе встречи обсуждают пути поддержки нашей страны после победы в войне.
Встреча в формате Рамштайн осуществляется для синхронизации действий стран и ускорения предоставления военной помощи Украине. Также в ходе встречи обсуждают пути поддержки нашей страны после победы в войне.
Встречи называются Рамштайн не из-за чьих-то музыкальных предпочтений. Именно так называется военная база Воздушных сил США в немецком городе Рамштайн-Мизенбах, где прошла первая встреча в поддержку Украины.
Остальные десять встреч были проведены и в других городах, и онлайн. Но привычное название продолжают использовать и дальше.
Первая встреча Рамштайн состоялась 22 апреля 2022 года. Тогда глава Пентагона Ллойд Остин пригласил представителей 40 государств в Германию, чтобы обсудить план помощи Украине.
С тех пор количество государств, которые помогают Украине, увеличилось. Участие в помощи Украине сейчас принимают более 50 стран мира.
По результатам встреч Украина получает военную помощь в виде вооружения, финансирования, обучения украинских военных, модернизации техники. После последней встречи Рамштайн-10 Украину заверили в следующем:
Украинцы стимулируют развитие дипломатических встреч. Они выходят на новый уровень и способствуют более широкому сотрудничеству стран. Уровень встреч в формате Рамштайн постоянно повышается, как и количество помощи от государств для Украины.
Встреча Рамштайн-11 проходит сегодня, 21 апреля. Переговоры начались в 11:00 по украинскому времени. Украину представит министр обороны Алексей Резников.
В преддверии масштабного контрнаступления Украины встреча в формате Рамштайн-11 может стать действительно исторической. Поэтому мы ждем и надеемся на масштабную помощь.
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