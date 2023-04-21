Более 50 стран мира объединены ради нас! Что такое встреча в формате Рамштайн и как это помогает Украине

Мы часто можем видеть обсуждения и подведения итогов встреч представителей Украины с зарубежными партнерами. Одним из важных событий является встреча Рамштайн.

В нашем материале ты узнаешь, что такое встреча в формате Рамштайн и как она помогает Украине.

Встреча Рамштайн: что это в политике

Дипломатические встречи министров обороны десятков стран мира, которые проходят в течение полномасштабной войны России против Украины, называются встречами в формате Рамштайн.

Встреча в формате Рамштайн осуществляется для синхронизации действий стран и ускорения предоставления военной помощи Украине. Также в ходе встречи обсуждают пути поддержки нашей страны после победы в войне.

Встречи называются Рамштайн не из-за чьих-то музыкальных предпочтений. Именно так называется военная база Воздушных сил США в немецком городе Рамштайн-Мизенбах, где прошла первая встреча в поддержку Украины.

Остальные десять встреч были проведены и в других городах, и онлайн. Но привычное название продолжают использовать и дальше.

Первая встреча Рамштайн состоялась 22 апреля 2022 года. Тогда глава Пентагона Ллойд Остин пригласил представителей 40 государств в Германию, чтобы обсудить план помощи Украине.

С тех пор количество государств, которые помогают Украине, увеличилось. Участие в помощи Украине сейчас принимают более 50 стран мира.

Как встречи в формате Рамштайн помогают Украине

По результатам встреч Украина получает военную помощь в виде вооружения, финансирования, обучения украинских военных, модернизации техники. После последней встречи Рамштайн-10 Украину заверили в следующем:

Усиление системы ПВО Украины. Снабжение боеприпасами. Обучение и формирование “бронированного кулака”. Канада сообщила о передаче 8 000 снарядов калибра 155 мм и о начале снабжения танками Leopard. Германия поставит 5 000 снарядов калибра 155 мм и 155-мм высокоточных боеприпасов, боеприпасы для РСЗО MARS II, два автопогрузчика, четыре мобильных антенно-мачтовых системы, 500 пистолетов SFP9. Словакия и Польша поставят истребители МиГ-29. Норвегия вместе с США поставят две дополнительные системы NASAMS.

Украинцы стимулируют развитие дипломатических встреч. Они выходят на новый уровень и способствуют более широкому сотрудничеству стран. Уровень встреч в формате Рамштайн постоянно повышается, как и количество помощи от государств для Украины.

Встреча Рамштайн-11: дата

Встреча Рамштайн-11 проходит сегодня, 21 апреля. Переговоры начались в 11:00 по украинскому времени. Украину представит министр обороны Алексей Резников.

В преддверии масштабного контрнаступления Украины встреча в формате Рамштайн-11 может стать действительно исторической. Поэтому мы ждем и надеемся на масштабную помощь.

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