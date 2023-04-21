Никак не повлияет? Подоляк об утечке секретных документов в США и почему Украина до сих пор не получила дальнобойные ракеты

Люди в Украине и за рубежом ждут контрнаступления ВСУ, но это секретная информация, власти просят всех соблюдать информационную тишину. В то же время, в США произошла утечка секретных документов из Пентагона, в которых якобы были упомянуты планы по наступлению Украины.
Подозреваемый уже задержан в США. Советник Офиса президента Михаил Подоляк рассказал Вадиму Карпьяку в эфире телемарафона Єдині новини о последствиях утечки секретной информации, а также объяснил, почему Украина до сих пор не получила дальнобойное оружие.
По информации издания The Washington post, которое ссылается на документы, украинская разведка должна была готовить спецоперацию против бойцов ЧВК Вагнер в Сирии. Но в декабре президент сказал “Нет” по многим причинам.
Михаил Подоляк отмечает, что война — это много разных мер. У нас есть большой враг, с которым мы воюем на разных направлениях. Важно отвлечь его внимание.
— Разрабатываются разные операции на разных уровнях, потому что это конкретно один большой враг — Российская Федерация. Мы должны уменьшать ее ресурсные возможности там, где мы можем.
Таких операций может быть десятки наработано, но реализованы будут приоритетные, — сказал он.
Таких операций может быть десятки наработано, но реализованы будут приоритетные, — сказал он.
Подоляк подчеркнул, что это демонстрирует, насколько наши спецслужбы могут эффективно работать по разным направлениям.
Кроме этого добавил: будет ли воплощаться операция, решается с учетом всех рисков.
— Отвлечь ресурсное внимание России от Украины можно, но это должны делать не только украинцы, — подчеркнул советник ОП. Он добавил: желательно, чтобы страны-партнеры это тоже делали.
— Я не вижу в этих документах чего-то критичного, кроме одного, что нужно решить нашим партнерам (США), они об этом уже заботятся. Нужно сократить количество людей, имеющих определенные допуски. Но с точки зрения влияния на локальные ситуации, например того же контрнаступления, других оборонных действий Украины или накопления оружия, это не влияет, — объясняет Подоляк.
По его мнению, эта утечка хорошо подсветила Украину в репутационном плане, показала, что у нас есть синергия с партнерами.
Эти документы показывают, что мир понимает и природу войны, и отношения между Россией и другими странами, которые пытаются ей помочь, — говорит советник ОП.
Эти документы показывают, что мир понимает и природу войны, и отношения между Россией и другими странами, которые пытаются ей помочь, — говорит советник ОП.
Касательно прогнозирования разными экспертами развития войны в Украине, Подоляк отметил, что сценарии могут быть разные и зависеть от субъективного мнения автора. Следует учитывать три составляющие:
— Нужно понять три важных вещи. Инерционность политических элит. Мы непосредственно в войне, у нас есть президент, достаточно быстро принимающий решения и углубленный в ситуацию. Мы не в инерции, потому что для нас каждый день — конкретная цена, которую мы платим.
Политические элиты — инерционные, потому что они практически тектонические изменения сегодня вносят. Идет перестройка глобальной системы отношений.
Политические элиты — инерционные, потому что они практически тектонические изменения сегодня вносят. Идет перестройка глобальной системы отношений.
Вторая составляющая — страны еще не понимают, какими должны быть эти отношения.
Третья составляющая — не все до конца понимают: если ты говоришь о необходимости ускорить действия Украины, важно, чтобы мы получили определенный инструмент. Нам передают все, но с определенной задержкой, — объясняет Михаил Подоляк.
Он отметил, что на Рамштайн-11 будет проведен аудит тех инструментов, которые нам уже предоставили — достаточно ли их. А также будет проведено обсуждение получения дальнобойных ракет.
Подоляк также подчеркнул, что европейский мир очень бюрократичен, это тоже влияет на получение Украиной помощи.
Ранее мы рассказывали, что такое Рамштайн и как эти встречи помогают Украине.
А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!