Никак не повлияет? Подоляк об утечке секретных документов в США и почему Украина до сих пор не получила дальнобойные ракеты

Люди в Украине и за рубежом ждут контрнаступления ВСУ, но это секретная информация, власти просят всех соблюдать информационную тишину. В то же время, в США произошла утечка секретных документов из Пентагона, в которых якобы были упомянуты планы по наступлению Украины.

Подозреваемый уже задержан в США. Советник Офиса президента Михаил Подоляк рассказал Вадиму Карпьяку в эфире телемарафона Єдині новини о последствиях утечки секретной информации, а также объяснил, почему Украина до сих пор не получила дальнобойное оружие.

Об утечке секретных документов в США

По информации издания The Washington post, которое ссылается на документы, украинская разведка должна была готовить спецоперацию против бойцов ЧВК Вагнер в Сирии. Но в декабре президент сказал “Нет” по многим причинам.

Михаил Подоляк отмечает, что война — это много разных мер. У нас есть большой враг, с которым мы воюем на разных направлениях. Важно отвлечь его внимание.

— Разрабатываются разные операции на разных уровнях, потому что это конкретно один большой враг — Российская Федерация. Мы должны уменьшать ее ресурсные возможности там, где мы можем.

Таких операций может быть десятки наработано, но реализованы будут приоритетные, — сказал он.

Подоляк подчеркнул, что это демонстрирует, насколько наши спецслужбы могут эффективно работать по разным направлениям.

Кроме этого добавил: будет ли воплощаться операция, решается с учетом всех рисков.

— Отвлечь ресурсное внимание России от Украины можно, но это должны делать не только украинцы, — подчеркнул советник ОП. Он добавил: желательно, чтобы страны-партнеры это тоже делали.

— Я не вижу в этих документах чего-то критичного, кроме одного, что нужно решить нашим партнерам (США), они об этом уже заботятся. Нужно сократить количество людей, имеющих определенные допуски. Но с точки зрения влияния на локальные ситуации, например того же контрнаступления, других оборонных действий Украины или накопления оружия, это не влияет, — объясняет Подоляк.

По его мнению, эта утечка хорошо подсветила Украину в репутационном плане, показала, что у нас есть синергия с партнерами.

Эти документы показывают, что мир понимает и природу войны, и отношения между Россией и другими странами, которые пытаются ей помочь, — говорит советник ОП.

Касательно прогнозирования разными экспертами развития войны в Украине, Подоляк отметил, что сценарии могут быть разные и зависеть от субъективного мнения автора. Следует учитывать три составляющие:

математика (оружие);

психология Украины;

деморализация врага.

Почему Украина до сих пор не получила дальнобойные ракеты

— Нужно понять три важных вещи. Инерционность политических элит. Мы непосредственно в войне, у нас есть президент, достаточно быстро принимающий решения и углубленный в ситуацию. Мы не в инерции, потому что для нас каждый день — конкретная цена, которую мы платим.

Политические элиты — инерционные, потому что они практически тектонические изменения сегодня вносят. Идет перестройка глобальной системы отношений.

Вторая составляющая — страны еще не понимают, какими должны быть эти отношения.

Третья составляющая — не все до конца понимают: если ты говоришь о необходимости ускорить действия Украины, важно, чтобы мы получили определенный инструмент. Нам передают все, но с определенной задержкой, — объясняет Михаил Подоляк.

Он отметил, что на Рамштайн-11 будет проведен аудит тех инструментов, которые нам уже предоставили — достаточно ли их. А также будет проведено обсуждение получения дальнобойных ракет.

Подоляк также подчеркнул, что европейский мир очень бюрократичен, это тоже влияет на получение Украиной помощи.

Ранее мы рассказывали, что такое Рамштайн и как эти встречи помогают Украине.

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