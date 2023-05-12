13 раз росіяни прощались з живою силою: карта бойових дій в Україні 12 травня в режимі онлайн

Понад рік тому весь світ намагався зрозуміти, куди будуть рухатись окупанти на карті бойових дій. Комусь було складно повірити, що ті підуть на українську столицю, дехто ж сумнівався в обороноздатності України.

Та час минав, і вже зараз світ не лише впевнився, що українські оборонці здатні дати відсіч російським загарбникам, але й можуть продовжувати відвойовувати рідні землі.

Лишається тільки питання — коли та як буде здійснений контрнаступ. Однак дізнатись відповідь варто лише тоді, коли ЗСУ зроблять свою роботу. А поки найкраще рішення — продовжувати їх підтримувати.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тоді, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що поширені проблеми з боєздатністю військ РФ, загострені продовженням виснажливих нападів у районі Бахмута, ймовірно, значно обмежують здатність російських сил у цьому районі захищатися від локальних українських контратак.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 12 травня 2023 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що протягом минулої доби противник завдав шість ракетних ударів, зокрема, по містах Слов’янськ, Костянтинівка та Запоріжжя.

Крім того, зафіксовано 46 авіаційних ударів та 69 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Нажаль, є загиблі та пораненні серед мирного населення, пошкоджено приватні житлові будинки, інша цивільна та адміністративна інфраструктура.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом минулої доби ворог здійснив понад 30 атак на зазначених ділянках фронту.

Найзапекліші бої тривають за міста Бахмут та Мар’їнка.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. РФ продовжує використовувати територію та матеріально-технічну базу Білорусі для проведення підготовки та бойового злагодження підрозділів своєї армії, сформованих за мобілізацією, для подальшого їх залучення до ведення бойових дій на території нашої країни.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах. Протягом минулої доби ворог завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Красний Хутір Чернігівської області та Кренидівка, Зноб-Новгородське, Уралове Сумської області.

Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Нововасилівка, Українське, Іскрисківщина, Білопілля, Яструбине, Кіндратівка та Басівка Сумської області, а також Гур’їв, Глибоке, Стариця, Бугруватка, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Тихе, Синельникове, Зибине, Бочкове, Бударки та Великий Бурлук на Харківщині.

На Куп’янському напрямку протягом минулої доби ворог наступальних дій не проводив. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Одрадне, Дворічанське, Кам’янка, Тополі, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Табаївка Харківської області та Стельмахівка Луганської області.

На Лиманському напрямку протягом минулої доби ворог вів наступальні дії в районі Серебрянського лісництва, успіху не мав. Завдав авіаційного удару по населеному пункту Спірне. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Невське Луганської області, Білогорівка, Торське, Серебрянка, Верхньокам’янське, Спірне, Берестове та Веселе Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник продовжує вести наступ. Тривають бої у місті Бахмут. Протягом минулої доби вів безуспішні наступальні дії у напрямку населеного пункту Ступочки.

Завдав авіаційного удару по районах населених пунктів Бахмут, Курдюмівка та Нью-Йорк. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Маркове, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Костянтинівка, Олександро-Шультине, Південне, Торецьк, Північне та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Авдіївки. Здійснив обстріли населених пунктів Новокалинове, Бердичі, Степове, Авдіївка, Сєверне та Первомайське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку підрозділи сил оборони відбили численні атаки противника в районі міста Мар’їнка. Разом з тим, ворожих обстрілів зазнали населені пункти Гостре, Георгіївка, Мар’їнка та Побєда Донецької області.

На Шахтарському напрямку протягом минулої доби ворог вів наступальні дії в районі Новомихайлівки, успіху не мав. Завдав авіаударів поблизу Вугледара та Пречистівка. Здійснив обстріли населених пунктів Парасковіївка, Костянтинівка, Новомихайлівка, Вугледар, Новоукраїнка та Пречистівка.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Мала Токмачка, Омельник та Кізомис.

Поміж тим, здійснив обстріли населених пунктів, що поряд з лінією бойового зіткнення. Зокрема: Времівка, Новопіль Донецької області, Ольгівське, Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Білогір’я, Мала Токмачка та Кам’янське Запорізької області, Нікополь Дніпропетровської області, Золота Балка, Веселе, Львове, Іванівка, Антонівка, Дніпровське, Кізомис Херсонської області та місто Херсон.

Авіація Сил оборони України за минулу добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника. Крім того, протягом минулої доби, наші захисники знищили сім ворожих БПЛА різних типів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили вісім пунктів управління, 13 районів зосередження живої сили, один склад боєприпасів, один склад пально-мастильних матеріалів, п’ять артилерійських підрозділів на вогневих позиціях, один засіб протиповітряної оборони та ще дві важливих цілі противника.

Також раніше президент України Володимир Зеленський розповів, що необхідно для контрнаступу, про підтримку від західних партнерів, а також про ймовірний вплив виборів у США на допомогу Україні.

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