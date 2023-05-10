ВСУ под Бахмутом разбивают вагнеровцев и освобождают территорию — что известно на данный момент

ВСУ разбивают российских оккупантов под Бахмутом. Основатель полка Азов Андрей Билецкий рассказал, что 72-я бригада РФ разбита, отдельные участки полностью освобождены от российских оккупантов. Детальнее читай в нашем материале.

ВСУ разбивают российских оккупантов под Бахмутом: что известно

Основатель полка Азов Андрей Билецкий доложил о ситуации в Бахмуте:

В результате наступательных действий третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ разгромлены подразделения 72-й бригады РФ. Фактически полностью уничтожены шестая и восьмая роты данной бригады, — сообщил Андрей Билецкий.

Также Андрей Билецкий сообщил об уничтожении бригадной разведки и большом количестве боевых бронированных машин врага. В плен взято значительное количество российских военных.

Так называемый третий штурмовой отряд ЧВК Вагнер понес большие потери. Наступательные действия украинских военных произошли в полосе шириной 3 км и глубиной 2 км 600 м. Вся эта территория полностью освобождена от российских оккупантов.

Эту информацию подтвердила сама бригада. Также американский Институт изучения войны сообщил в отчете за 9 мая, что российские оккупанты безуспешно пытаются захватить “дорогу жизни” в Бахмуте. За это время ВСУ провели серию контрнаступательных действий.

По оценке ISW, сообщения об украинских контратаках по всей Донецкой области являются частью продолжающейся схемы локализованных и ограниченных контратак, — пишут в отчете аналитиков.

Произошло незначительное продвижение к северу от Водяного. Полк Азов опубликовал больше деталей, касающихся уничтожения россиян в Бахмуте.

За двое суток атакующих действий на юго-западных окраинах города штурмовики третьей ОШБр в составе тактической группы Азов ликвидировали 64 оккупанта, еще 87 — на полпути к упомянутым ранее (ликвидация продолжается, данные уточняются).

Ранее Михаил Подоляк подробно рассказывал, почему Россия хочет проиграть.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!