Війна в Україні

ЗСУ під Бахмутом розбивають вагнерівців та звільняють територію — що відомо на цю мить

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 10 Травня 2023, 11:45
ЗСУ розбивають російських окупантів під Бахмутом: що відомо
Фото: Facebook

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ЗСУ під Бахмутом розбивають вагнерівців та звільняють територію — що відомо на цю мить
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