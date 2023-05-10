ЗСУ під Бахмутом розбивають вагнерівців та звільняють територію — що відомо на цю мить

ЗСУ розбивають російських окупантів під Бахмутом. Засновник полку Азов Андрій Білецький розповів, що 72-га бригада РФ розбита, окремі ділянки повністю звільнені від російських окупантів. Детальніше читай у нашому матеріалі.

ЗСУ розбивають російських окупантів під Бахмутом: що відомо

Засновник полку Азов Андрій Білецький доповів про ситуацію в Бахмуті:

В результаті наступальних дій третьої окремої штурмової бригади ЗСУ розгромлені підрозділи 72-ї бригади РФ. Фактично повністю знищені шоста і восьма роти цієї бригади.

Також Андрій Білецький повідомив про знищення бригадної розвідки та значної кількості бойових броньованих машин ворога. У полон узято значну кількість російських військових.

Так званий третій штурмовий загін ПВК Вагнер зазнав великих втрат. Наступальні дії українських військових відбулися в смузі шириною 3 км і глибиною 2 км 600 м. Уся ця територія повністю звільнена від російських окупантів.

Цю інформацію підтвердила сама бригада. Також американський Інститут вивчення війни повідомив у звіті за 9 травня, що російські окупанти безуспішно намагаються захопити “дорогу життя” в Бахмуті. За цей час ЗСУ провели серію контрнаступальних дій.

За оцінкою ISW, повідомлення про українські контратаки в усій Донецькій області є частиною схеми локалізованих і обмежених контратак, — пишуть у звіті аналітиків.

Відбулося незначне просування на північ від Водяного. Полк Азов опублікував більше деталей щодо знищення росіян у Бахмуті.

За дві доби атакувальних дій на південно-західних околицях міста штурмовики третьої ОШБр у складі тактичної групи Азов ліквідували 64 окупанта, ще 87 — на півшляху до попередньо згаданих (ліквідація триває, дані уточнюються).

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