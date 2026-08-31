Повернення старих учасників та небезпечні номери: як пройшов другий епізод Україна має талант

У неділю, 30 серпня, на телеканалі СТБ показали другий епізод нового сезону Україна має талант. На сцену вийшли, зокрема, учасники минулих сезонів, ветеран, син військового капелана, а також інші талановиті артисти. У матеріалі розповідаємо усе, що відомо про найцікавіші моменти другого епізоду Україна має талант.

Україна має талант 2026: як пройшов другий епізод

Другий епізод почався з виступу повітряної гімнастки Анастасії Горбацевич, яка у свої 8 років вже є рекордсменкою України. Спортсменка приїхала із Запоріжжя й показала глядачам цирковий номер на парасольці.

Одна із членів журі, акторка Олена Кравець, зазначила, що виступ Анастасії був настільки красивим, що при його перегляді важко було стримувати себе і свої почуття.

Під час другого кастингу Україна має талант журі — музикант Артем Пивоваров і актор Стас Боклан — уперше натиснули червоні кнопки під час виступу 41-річної викладачки музичної школи та TikTok-блогерки Шаї. Вона прийшла на проєкт із піснею Jerry Heil Додай гучності (12 points), а також зіграла на скрипці.

Співачка зазначила, що отриманий результат не скасовує її працю, підготовку та любов до музики й співу.

Ще одним яскравим моментом другого випуску став виступ Артура Гульванського, 22-річного міма. Він показав особисту глибоку історію про воїна. На початку повномасштабного вторгнення батько хлопця долучився до війська, пізніше, отримавши травму, він став капеланом.

— Він допомагає людям, які були на фронті, стати духовно сильнішими. Я хочу цим номером сказати: зрозумійте, ці люди (військові – ред.) пройшли пекло. Цим людям потрібна підтримка. Я пам’ятаю. Я розумію. І мені прикро, що так сталося, – сказав Артур.

Новий випуск також запам’ятався поверненням на сцену танцювальної команди THE BOND. Танцюристи повернулися через 5 років в оновленому складі під керівництвом Анни Бондаренко.

Їхній номер Весела пенсія заслужив на вигуки браво із зали та розвеселив журі.

— Ми взагалі поставили цей номер, тому що у вас (Артема Пивоварова – ред.) є шикарний друг в журі – Станіслав Володимирович. І йому наступного року буде “сікс-севен” (12 січня Боклану виповниться 67 років – ред.)!, – сказала одна з учасниць команди.

Також у новому випуску Україна має талант глядачі побачили заслужену артистку Тетяну Піскарьову, яка прийшла підтримати 12-річну доньку – Надію Лєснікову. Дівчинка заспівала складну пісню Селін Діон — The Power Of Love.

Як розповіла Тетяна, донька сама обрала цю непросту композицію.

— Я спочатку схопилася за голову. Бо я розумію, що вона обрала, а вона – ні. І, слава Богу, що наші діти йдуть назустріч своїй меті, мріям. Спокійно. Вони не знають, чого треба боятися. А нам головне цього не розказувати, – сказала Тетяна.

Під час другого кастингу Анастасія Іл’їна і Дмитро Баїн виступили із дуже небезпечним номером – метанням ножів. Артисти отримали одразу дві червоні кнопки – від Кравець і Боклана. Журі пояснили таке рішення тим, що за інших обставин цей номер викликав би захват, але зараз продемонстрована небезпека провокує напругу та відчуття страху.

Також у другому епізоді 26-річний стендап-комік Дмитро Довгий отримав золоту кнопку від Стаса Боклана.

На сцену другого кастингу телешоу також вийшов ветеран Іван Роман, який стріляючи з лука з пов’язкою на очах, потрапив у десятку. Журі зустріли чоловіка оплесками й подякували за службу. Також після виступу Івана члени журі вийшли до нього та його дружини на сцену і зробили спільну світлину.

— Сьогодні буде не три так. Сьогодні – всі десять так. X10 так у вас сьогодні. Це було грандіозно, – зазначили журі.

Новий епізод телешоу завершив номер Володимира Кірюшина, повітряного пілоніста, якому глядачі в залі аплодували стоячи. Артем Пивоваров наголосив на філігранності та професійності артиста, який отримав так від усіх членів журі.

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Хто з учасників 2 епізоду Україна має талант пройшов далі

Анастасія Горбацевич, 8 років, Запоріжжя — повітряна гімнастика;

Артур Гульванський, 22 роки, Київ — мім;

Олександра Дорож, 17 років, Одеса — східні танці;

SKY LIGHTS, 17-24 роки, Кривий Ріг/Київ — акробатика;

народний ансамбль Злагода, 55-95 років, Мирне (Чернігівська область) — вокал;

танцювальна команда THE BOND, 8-15 років, Київ — танці;

Надія Лєснікова, 12 років, Київ — вокал;

Анастасія Бочковська та Єва Хлопко, 9 років, Вільнянськ (Запорізька область) — повітряна гімнастика;

Уляна Торопова, 16 років, Запоріжжя/Івано-Франківськ — танці;

Сергій Земзюлін, 26 років, Нікополь/Київ — воркаут;

Дмитро Довгий, 26 років, Кам’янець-Подільський/Німеччина — стендап;

Давид Давидян, 37 років, Київ — гра на вібрафоні;

Adrian Licea, 33 роки, Куба — вокал;

Артем Сокольніков, 12 років, Київ — танці;

Іван Роман, 38 років, Миколаїв — стрільба з лука;

Рінат Бугай та Лалі Митченко, 7 років, Харків/Київ — бальні танці;

Владислава Герман-Проценко, 18 років, Київ — мистецтво хула-хупів;

Володимир Кірюшин, 29 років, Київ — повітряний пілоніст.

Наступний випуск Україна має талант вийде 6 вересня на телеканалі СТБ.

Раніше ми писали про те, що після тривалої перерви Україна має талант повертається на наші телеекрани.

Фото: СТБ

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