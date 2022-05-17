Розповіді

Дивилися Гаррі Поттера до другої ночі, а потім почалась війна — як гімнастка Ліза Крутікова допомагає українцям

Богдана Макалюк, редакторка сайту 17 Травня 2022, 20:00
Гімнастка Ліза Крутікова про волонтерство

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