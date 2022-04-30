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Замість кабінету — вокзал. Психолог-волонтер про роботу з українцями під час війни й з чим звертаються люди

Оксана Ротко, регіональна журналістка Вікон у Львові 30 Квітня 2022, 22:04
Інтерв'ю з психологом Ярославом Іванчишиним 30.04.2022

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Замість кабінету — вокзал. Психолог-волонтер про роботу з українцями під час війни й з чим звертаються люди
Українці за кордоном під час війни. Олександра Каленюк розповіла про життя в Румунії та неймовірне ставлення місцевих до біженців
Замість кабінету — вокзал. Психолог-волонтер про роботу з українцями під час війни й з чим звертаються люди
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