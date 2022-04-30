Замість кабінету — вокзал. Психолог-волонтер про роботу з українцями під час війни й з чим звертаються люди

З початку березня психолог Ярослав Іванчишин працює на волонтерських засадах на львівському вокзалі. Чоловік надає фахову психологічну допомогу всім, хто її потребує. Це здебільшого люди, які втікають від обстрілів, втратили або покинули власну домівку.
На день чоловік консультує з десяток людей. Кількість залежить від того, як часто прибувають евакуаційні потяги і як багато обстрілів.
— Незадовго після того, як почалась війна, я прийшов сюди й тут працюю до сьогодні. Я шукав можливості, де я можу використати свої навички.
Був заклик, що потрібні психологи на вокзал, тому що дійсно після початку війни тут було дуже багато евакуаційних потягів — люди втікали з-під обстрілів. Тут потрібні були люди, які могли надавати кваліфіковану психологічну допомогу.
— Медико-психологічна служба, яка працює на вокзалі, складається з двох підрозділів: підрозділ медиків і підрозділ психологів. У нас є групи, куди входить один психолог та один медик-волонтер.
Групи мають певні ділянки, на яких вони дивляться на стан людини. Якщо людина знаходиться в кризовому стані, дезорієнтована, то вони можуть цю людину запитати, чи потрібна їй психологічна допомога.
Групи мають певні ділянки, на яких вони дивляться на стан людини. Якщо людина знаходиться в кризовому стані, дезорієнтована, то вони можуть цю людину запитати, чи потрібна їй психологічна допомога.
Якщо така допомога потрібна, то вони направляють людину до нашого центру або надають допомогу на місці. Якщо говорити про звернення, то я б сказав, що бувають звернення двох типів:
— Запити найрізноманітніші. Левова частка — це люди, які приходять в гострих кризових станах, вони втікають з-під обстрілів і, як правило, звертаються відразу після приїзду евакуаційним потягом, тобто щойно вони прибувають до Львова.
Нове місце, незвичні умови життя, до яких треба адаптуватись, — людям важко і вони звертаються. Також бувають психози, тоді ми залучаємо психіатра або медиків.
Нове місце, незвичні умови життя, до яких треба адаптуватись, — людям важко і вони звертаються. Також бувають психози, тоді ми залучаємо психіатра або медиків.
— Інструмент — це розмова. Є техніки стабілізації, заземлення — нам важливо повернути людину в стан усвідомлення, тобто людина повинна розуміти, де вона знаходиться, що тут безпечно, тут їй нададуть всю необхідну допомогу. Уже після цього людина чітко розуміє, що далі їй робити.
Якщо людина знаходиться в психозі — це, звичайно, психіатрія, і ми направляємо до психіатрів. Були випадки, коли я розумів, що людині потрібна психотерапія, і я можу порекомендувати, куди звернутися, але це вже вибір кожної людини, ми не можемо нікого змусити.
— Буває по-різному, але завдання психолога — встановити контакт і вивести її в усвідомлений стан.
— Це люди, які хочуть повернутися, вони вже перетнули кордон, тобто пожили якийсь час закордоном і вертаються додому. У них є бажання повернутися в ті регіони, де зараз ще небезпечно.
Це складно, бо в людини вже формується рішення. Тоді ми пробуємо достукатися до неї, щоб вона, можливо, змінила його.
— Були випадки й з дітьми. З ними ми можемо працювати лише з дозволу дорослих та в їх присутності. Навіть були випадки, коли діти самі хотіли поговорити з психологами.
Як правило, виникають проблеми внаслідок стресу, але він накладається ще й на ті травми, які були перед тим.
Як правило, виникають проблеми внаслідок стресу, але він накладається ще й на ті травми, які були перед тим.
У мене був випадок, що в дитини була травма раніше в сім’ї, а потім вже війна загострила ситуацію. Малеча опинилася в дезадаптивному, дезорієнтованому стані, і їй була потрібна допомога.
— Війна — стрес, травма. Тут на вокзалі дуже багато людей потребують психологічної допомоги й самі за нею звертаються.
Але якщо говорити загалом, то я б сказав, що частина людей дійсно закрилася зараз і на фоні війни звернень до психологів менше.
— Якщо людина відчуває якийсь внутрішній дискомфорт, тривогу, страхи, то варто звернутися до психолога. Крім того, потрібно звертатися у випадку, якщо є панічні атаки, зміна поведінки, проблеми зі сном чи апетитом — на це потрібно звертати увагу і, принаймні, розібратися, звідки це взялось.
Зараз така ситуація, коли війна змінила структуру особистості, тому деякі люди перебувають у “розібраному” стані. Потрібно звернутись до спеціаліста для того, щоб все це зібрати докупи.
— Найкраще працювати зі спеціалістом, який може розібратися і допомогти, але кожній людині потрібно знати свої власні техніки відновлення.
Це можуть бути будь-які методики, які дозволяють людині заспокоїтись, стабілізуватись: прогулянки на свіжому повітрі, улюблена робота, хобі — будь-що, що допомагає розвіятися і трохи змінити вид діяльності.
Це можуть бути будь-які методики, які дозволяють людині заспокоїтись, стабілізуватись: прогулянки на свіжому повітрі, улюблена робота, хобі — будь-що, що допомагає розвіятися і трохи змінити вид діяльності.
Важливо просто не зациклюватися й займатися тим, що ти любиш і можеш робити. Варто перетворити своє життя в діяльність.
Часто страх у кризових ситуаціях може взяти гору над нашим тілом та розумом. Але усвідомленість та тілесна практика допоможуть швидко опанувати себе. Читай, як швидко заспокоїтись.