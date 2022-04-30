Вместо кабинета — вокзал. Психолог-волонтер о работе с украинцами во время войны и с чем обращаются люди

С начала марта психолог Ярослав Иванчишин работает на волонтерских началах на львовском вокзале. Мужчина оказывает профессиональную психологическую помощь всем нуждающимся. Это в основном люди, которые убегают от обстрелов, потеряли или покинули свой дом.

В день мужчина консультирует с десяток человек. Количество зависит от того, как часто прибывают эвакуационные поезда и сколько обстрелов.

— Расскажите, как вы попали в медицинскую службу на вокзале

— Незадолго после того, как началась война, я пришел сюда и здесь работаю по сей день. Я искал возможности, где я могу использовать свои навыки.

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Был призыв, что нужны психологи на вокзал, потому что действительно после начала войны здесь было очень много эвакуационных поездов — люди бежали из-под обстрелов. Здесь нужны были люди, которые могли оказывать квалифицированную психологическую помощь.

— Как выглядит психологическая помощь людям, бегущим от войны?

— Медико-психологическая служба, работающая на вокзале, состоит из двух подразделений: подразделения медиков и подразделения психологов. У нас есть группы, в которые входит один психолог и один медик-волонтер.

Группы имеют определенные участки, где они мониторят состояние людей. Если человек находится в кризисном состоянии, дезориентирован, то они могут этого человека спросить, нужна ему психологическая помощь.

Если такая помощь нужна, они направляют человека в наш центр или оказывают помощь на месте. Если говорить об обращениях, то я бы сказал, что бывают обращения двух типов.

Есть люди, которые действительно понимают, что им тяжело, им нужно разгрузиться и восстановить силы, — они обращаются сюда самостоятельно.

В противном случае наши мобильные группы смотрят на состояние человека, могут приводить его сюда или оказывать помощь на месте.

— С какими обращениями чаще всего к вам приходят люди?

— Запросы самые разные. Львиная доля — это люди, которые приходят в острых кризисных состояниях, они убегают из-под обстрелов и, как правило, обращаются сразу после приезда эвакуационным поездом, то есть, как только они прибывают во Львов.

Новое место, необычные условия жизни, к которым нужно адаптироваться, — людям тяжело и они обращаются. Также бывают психозы, тогда мы привлекаем психиатра или медиков.

— В чем заключается первая помощь при кризисных психологических состояниях?

— Инструмент — это разговор. Есть техники стабилизации, заземления — нам важно вернуть человека в состояние осознания, то есть человек должен понимать, где он находится, что здесь безопасно, здесь ему окажут всю необходимую помощь. Уже после этого человек ясно понимает, что дальше ему делать.

Если человек находится в психозе — это, конечно, психиатрия и мы направляем к психиатрам.

Были случаи, когда я понимал, что человеку нужна психотерапия, и я могу порекомендовать, куда обратиться, но это уже выбор каждого человека, мы не можем заставить никого.

— Готовы ли люди идти на контакт с психологами на вокзале или большинство неохотно открываются?

— Бывает по-разному, но задача психолога — установить контакт и вывести человека в осознанное состояние.

— Расскажите о самых сложных случаях, которые вы видели здесь

— Это люди, которые хотят вернуться в опасные регионы, они уже пересекли границу, то есть пожили какое-то время за границей и возвращаются домой.

Это сложно, потому что у человека уже формируется решение. Тогда мы пытаемся достучаться до него, чтобы он, возможно, изменил его.

— Приходилось ли оказывать психологическую помощь детям?

— Были случаи и с детьми. С ними мы можем работать только с разрешения взрослых и в их присутствии. Были даже случаи, когда дети сами хотели поговорить с психологами.

Как правило, возникают проблемы вследствие стресса, но он накладывается еще и на травмы, которые были перед этим.

У меня был случай, что у ребенка была травма ранее в семье, а уже война обострила ситуацию.

Малыш оказался в дезадаптивном, дезориентированном состоянии, и ему требовалась помощь.

— Стало ли больше украинцев обращаться к психологам после начала полномасштабного вторжения России?

— Война — стресс, травма. Здесь на вокзале очень многие нуждаются в психологической помощи и сами за ней обращаются.

Но если говорить в общем, то я бы сказал, что часть людей действительно закрылась сейчас и на фоне войны обращений к психологам меньше.

— Кому и при каких симптомах следует обратиться к психологу?

— Если человек испытывает некий внутренний дискомфорт, тревогу, страхи, то следует обратиться к психологу. Кроме того, нужно обращаться в случае, если есть панические атаки, изменение поведения, проблемы со сном или аппетитом — на это следует обращать внимание и, по крайней мере, разобраться, откуда это взялось.

Сейчас такая ситуация, когда война изменила структуру личности, поэтому некоторые люди находятся в “разобранном” состоянии. Нужно обратиться к специалисту для того, чтобы все это собрать вместе.

— Если нет возможности обратиться к специалисту, возможно ли самостоятельно выйти из кризисного состояния или облегчить его?

— Лучше всего работать со специалистом, который может разобраться и помочь, но каждому человеку нужно знать свои собственные техники восстановления.

Это могут быть любые методики, которые позволяют человеку успокоиться, стабилизироваться: прогулки на свежем воздухе, любимая работа, хобби — что угодно, что помогает развеяться и изменить вид деятельности.

Важно просто не зацикливаться и заниматься тем, что любишь и можешь делать. Следует превратить свою жизнь в деятельность.

Часто страх в кризисных ситуациях может одержать верх над нашим телом и разумом. Но осознанность и телесная практика помогут быстро овладеть собой. Читай, как быстро успокоиться.