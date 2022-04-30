Интервью
Эксклюзив

Вместо кабинета — вокзал. Психолог-волонтер о работе с украинцами во время войны и с чем обращаются люди

Оксана Ротко, региональный журналист Вікон во Львове 30 апреля 2022, 22:04
Інтерв'ю з психологом Ярославом Іванчишиним 30.04.2022

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