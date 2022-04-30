Овладеть собой благодаря языку тела. Простая и действенная практика от страха

Часто страх в кризисных ситуациях может одержать верх над нашим телом и разумом. Но с помощью осознанности и телесной практики можно быстро овладеть собой.

Взять себя в руки подчас критически важно, от этого может зависеть жизнь.

Но когда страх поглотил ум и захватил тело в оцепенение, то действовать благоразумно и быстро — тяжело. Вы можете быть сонными, с повышенной тревожностью и возбудимостью или просто замереть.

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Хорошо, что существуют определенные методы, как привести себя в сознание. Занимаясь телесными практиками каждый день, вы сможете научиться лучше контролировать и понимать себя.

Техника выполнения

Эта практика занимает менее 15 минут. В определенный момент лучше потратить это время на успокоение себя, чтобы не принять ошибочных и поспешных решений, к которым нас может подталкивать гормон страха.

Прежде всего закройте глаза и держите их в таком состоянии на протяжении всей практики.

Встаньте на ступни, расслабьте руки постепенно, от кистей до плеч, и покачивайте ваше тело вперед – назад, влево – вправо, повторяя движение маятника.

Помните о дыхании, оно должно быть глубоким и спокойным. Первые несколько минут можете помочь себе настроить его, повторяя вдох – выдох.

Теперь с помощью ступней покачайте свое тело круговыми движениями. Представьте себя куклой-неваляшкой, смещайте центр тяжести.

Дыхание остается спокойным и ровным, а тело — расслабленным.

Меняем круговые движения в другую сторону, создавая эффект маятника. Почувствуйте свои ступни, как они вдавливаются в пол и расшатывают ваше тело по кругу, а страх исчезает.

Повторите этот этап три – пять раз. Если очень понравилось, можно задержаться и подольше.

Основная часть

Почувствуйте свои ноги, какие они упругие и сильные. При этом ваши колени мягкие, как пружинка. Пошатайтесь на них из стороны в сторону.

Теперь, когда мы снизили уровень общего телесного напряжения и уравновесили себя, пора добавлять немного осознанности и возвращать мозг к реальности.

Вспомните, как выглядит место, где вы сейчас находитесь, до мельчайших подробностей.

Сколько там окон, дверей, какого цвета стены, пол и потолок, есть ли элементы декора и т.д.

Мысленно изобразите ваше пространство, будто ваше воображение — кисточка. После этого нужно повторить аффирмацию несколько раз, в которую, кроме того, еще нужно поверить.

Я в полной безопасности. Мне ничего не угрожает. Я проживаю чувство защищенности и благодарности за жизнь в моем теле.

Поднимите руки к голове и разведите пальцы в сторону. Подушечками нужно легонько простучать поверхность всей головы и лба.

Старайтесь быть в моменте, ничего не анализировать. Если выходит трудно, сконцентрируйтесь на том, что вы чувствуете сейчас, или переведите фокус на дыхание.

Постепенно спускайтесь к шее и повторите такие простукивания, наклоняя голову прямо, влево и вправо.

Это поможет оживить голову, улучшить кровообращение и понемногу освободить тело от оцепенения.

Плавно переходим к плечам. Ладонью начните легонько хлопать себя, двигаясь от шеи к плечам и грудной клетке. Делайте перекрестные движения руками и не забудьте похлопать и их.

Теперь попытайтесь максимально расслабиться. Помассируйте живот, погладьте часть спины, где находятся почки, и плавно спускайтесь к бедрам.

В этой части тоже нужно похлопать себя ладонями. Захватите ягодицы, внутреннюю и наружную часть бедер. Просто представьте, что выбиваете из себя пыль.

И завершаем снова ступнями. Поднимаем пальцы ног вверх и простукиваем об пол сначала пятки, а затем подушечку стопы. Повторяем это и с другой стопой.

Выход из практики

Из телесной практики нужно правильно выйти. Нельзя делать это резко, иначе страх может вернуться.

Итак, глаза остаются закрытыми. Тело снова выполняет круговые движения маятника, как в начале. Далее обхватите руками свои нижние ребра с обеих сторон.

Оставляйте руки в таком положении и присядьте, немного согнув колени. Подогните под себя копчик. А теперь старайтесь с помощью ребер растолкнуть ладони в течение 10–15 циклов.

После этого можно выпрямиться и открыть глаза.

Обычно чувство постоянного страха приводит к прямым физиологическим проблемам. Поэтому очень важно выпускать его с помощью подобных практик гармонизации и стабилизации эмоций.

Например, если позволить страху постоянно брать над вами верх, то у женщин может исчезнуть менструация. Акушер-гинеколог дал советы, что делать, если исчезли месячные.