Овладеть собой благодаря языку тела. Простая и действенная практика от страха

Часто страх в кризисных ситуациях может одержать верх над нашим телом и разумом. Но с помощью осознанности и телесной практики можно быстро овладеть собой.
Взять себя в руки подчас критически важно, от этого может зависеть жизнь.
Но когда страх поглотил ум и захватил тело в оцепенение, то действовать благоразумно и быстро — тяжело. Вы можете быть сонными, с повышенной тревожностью и возбудимостью или просто замереть.
Хорошо, что существуют определенные методы, как привести себя в сознание. Занимаясь телесными практиками каждый день, вы сможете научиться лучше контролировать и понимать себя.
Эта практика занимает менее 15 минут. В определенный момент лучше потратить это время на успокоение себя, чтобы не принять ошибочных и поспешных решений, к которым нас может подталкивать гормон страха.
Прежде всего закройте глаза и держите их в таком состоянии на протяжении всей практики.
Прежде всего закройте глаза и держите их в таком состоянии на протяжении всей практики.
Помните о дыхании, оно должно быть глубоким и спокойным. Первые несколько минут можете помочь себе настроить его, повторяя вдох – выдох.
Дыхание остается спокойным и ровным, а тело — расслабленным.
Меняем круговые движения в другую сторону, создавая эффект маятника. Почувствуйте свои ступни, как они вдавливаются в пол и расшатывают ваше тело по кругу, а страх исчезает.
Повторите этот этап три – пять раз. Если очень понравилось, можно задержаться и подольше.
Теперь, когда мы снизили уровень общего телесного напряжения и уравновесили себя, пора добавлять немного осознанности и возвращать мозг к реальности.
Вспомните, как выглядит место, где вы сейчас находитесь, до мельчайших подробностей.
Вспомните, как выглядит место, где вы сейчас находитесь, до мельчайших подробностей.
Сколько там окон, дверей, какого цвета стены, пол и потолок, есть ли элементы декора и т.д.
Мысленно изобразите ваше пространство, будто ваше воображение — кисточка. После этого нужно повторить аффирмацию несколько раз, в которую, кроме того, еще нужно поверить.
Я в полной безопасности. Мне ничего не угрожает. Я проживаю чувство защищенности и благодарности за жизнь в моем теле.
Я в полной безопасности. Мне ничего не угрожает. Я проживаю чувство защищенности и благодарности за жизнь в моем теле.
Старайтесь быть в моменте, ничего не анализировать. Если выходит трудно, сконцентрируйтесь на том, что вы чувствуете сейчас, или переведите фокус на дыхание.
Постепенно спускайтесь к шее и повторите такие простукивания, наклоняя голову прямо, влево и вправо.
Это поможет оживить голову, улучшить кровообращение и понемногу освободить тело от оцепенения.
Теперь попытайтесь максимально расслабиться. Помассируйте живот, погладьте часть спины, где находятся почки, и плавно спускайтесь к бедрам.
В этой части тоже нужно похлопать себя ладонями. Захватите ягодицы, внутреннюю и наружную часть бедер. Просто представьте, что выбиваете из себя пыль.
Из телесной практики нужно правильно выйти. Нельзя делать это резко, иначе страх может вернуться.
Итак, глаза остаются закрытыми. Тело снова выполняет круговые движения маятника, как в начале. Далее обхватите руками свои нижние ребра с обеих сторон.
Оставляйте руки в таком положении и присядьте, немного согнув колени. Подогните под себя копчик. А теперь старайтесь с помощью ребер растолкнуть ладони в течение 10–15 циклов.
После этого можно выпрямиться и открыть глаза.
После этого можно выпрямиться и открыть глаза.
Обычно чувство постоянного страха приводит к прямым физиологическим проблемам. Поэтому очень важно выпускать его с помощью подобных практик гармонизации и стабилизации эмоций.
Например, если позволить страху постоянно брать над вами верх, то у женщин может исчезнуть менструация. Акушер-гинеколог дал советы, что делать, если исчезли месячные.