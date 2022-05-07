Там уся країна “маленьких Путінів” – Притула про те, чи є хороші росіяни, хейт за волонтерство та відхід з ТБ

Відомий телеведучий Сергій Притула став першим гостем нового YouTube-проекту ICTV Україна на зв’язку з ведучою Оксаною Гутцайт. У своєму інтерв’ю шоумен розповів про те, чи є “хороші руські”, та хейт за волонтерство.
— Перше й найголовніше — верифікація запиту. Ситуацій за попередні вісім років та останні кілька місяців, коли солдати щось просять у волонтерів, а насправді воно у них є, я бачив сотні разів. Я знаю ці випадки.
Сергій розповідає, що солдати інколи просять у волонтерів речі, не запитуючи у комбатів, чи є вони в наявності. Виявляється, що є. Тож треба верифікувати запити, щоб мати змогу доставити допомогу тим, хто дійсно її потребує.
Для цього треба зв’язатися з командиром підрозділу чи бригади.
Якщо солдат у вас щось просить, не соромтеся попросити номер ротного, комбата чи начальника штабу.
Якщо солдат у вас щось просить, не соромтеся попросити номер ротного, комбата чи начальника штабу.
Телеведучий каже, що можуть надіслати навіть запит з мокрою печаткою та підписом. Інколи люди обурюються, як солдати з передової, які перебувають в окопах, відправлятимуть запит чи заявку на сайті. Але Сергій каже, що в кожного підрозділу є військова частина і люди в штабах, які мали б цим займатися.
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— Я з розумінням ставлюся до хейту. Я можу зрозуміти той негатив, який несеться в бік волонтерів, особливо великих, потужних волонтерських структур. Адже люди думають, якщо ти волонтер і оперуєш десятками мільйонів гривень, ти маєш забезпечити будь-яке прохання та забаганку.
Сергій розуміє переживання людей, у яких рідні на фронті, адже в самого така ж ситуація. Але коли йому телефонує двоюрідний брат та просить дістати автомобіль, він каже, що на автомобіль є черга.
— Я себе картаю, з одного боку, тому що це мій брат і йому треба машина. Але я не можу собі дозволити робити якісь преференції та пропустити брата повз чергу, адже немає таких запитів, які б були не пріоритетні.
Через це, каже телеведучий, і виникає хейт. Адже людина бачить, що іншим ти роздаєш, а їм чомусь не допомагаєш.
Я був готовий до цього негативу, адже частково проходив це у 2014–2015 роках. Але за останні місяці негатив виріс у кілька разів.
Я був готовий до цього негативу, адже частково проходив це у 2014–2015 роках. Але за останні місяці негатив виріс у кілька разів.
— Нещодавно я відповів на питання жінки, яка попросила дати інтерв’ю каналу Дождь, адже треба доносити людям в Росії інформацію про те, що відбувається в Україні.
Сергій каже, що відповів їм напрямком руху російського воєнного корабля.
— Немає зараз ні хороших росіян, ні поганих. Є тільки ті “хороші руські”, яких хорошими роблять наші ЗСУ. Коли хтось починає говорити, що Путін неправий, але ж у них там вся країна “маленьких Путінів”.
Навіть ті, хто називають себе лібералами, якщо копнути трішки глибше, такими не є.
Навіть ті, хто називають себе лібералами, якщо копнути трішки глибше, такими не є.
Сергій каже, що за 22 роки свого мовчання і путінського режиму росіяни призвели до того, що зараз помирають люди в Україні.
Найкорисніше, що може зробити цивілізований Захід — скасовувати візи для росіян.
Найкорисніше, що може зробити цивілізований Захід — скасовувати візи для росіян.
Адже чомусь ніхто не любить відпочивати чи скуповуватися в Росії. А їдуть на Лазурний берег чи в Італію на шопінг.
— Морально я налаштовувався, що зима, весна та літо 2022 року стануть лебединою піснею для мене на телебачені. Я для себе внутрішньо це вирішив. Зараз я намагаюся зазирнути у своє життя після перемоги. Буде дуже важко працювати у розважальному сегменті.
Мабуть, я ще не готовий це публічно оголосити, адже це серйозний крок. Я з 2005 року працюю на телебаченні, і це заняття я дійсно люблю. Але не знаю, чи знайду в собі мотивацію та натхнення переступити через себе після всього цього жаху війни.
Я бачу радше свою місію в майбутньому в тому, щоб зробити все, щоб не було підстав для такого жахіття. На державному рівні спробувати впливати на якісь речі, — розповів Сергій Притула.
Українські зірки шоу-бізу підтримують Україну та роблять все, що в їхніх силах, для допомоги. Раніше Іван Дорн дав відверте інтерв’ю, в якому розповів про підтримку України та нашу перемогу.