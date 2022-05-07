Там уся країна “маленьких Путінів” – Притула про те, чи є хороші росіяни, хейт за волонтерство та відхід з ТБ

Відомий телеведучий Сергій Притула став першим гостем нового YouTube-проекту ICTV Україна на зв’язку з ведучою Оксаною Гутцайт. У своєму інтерв’ю шоумен розповів про те, чи є “хороші руські”, та хейт за волонтерство.

Головні заповіді, як правильно волонтерити

— Перше й найголовніше — верифікація запиту. Ситуацій за попередні вісім років та останні кілька місяців, коли солдати щось просять у волонтерів, а насправді воно у них є, я бачив сотні разів. Я знаю ці випадки.

Сергій розповідає, що солдати інколи просять у волонтерів речі, не запитуючи у комбатів, чи є вони в наявності. Виявляється, що є. Тож треба верифікувати запити, щоб мати змогу доставити допомогу тим, хто дійсно її потребує.

Привіт! На зв'язку Вікна З 24 лютого Вікна-новини працюють вдень та вночі, аби кожен читач отримував достовірні новини і поради, що можуть врятувати життя, та інформацію для сім’ї, роботи та безпеки. Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Підтримати (Donate)

Для цього треба зв’язатися з командиром підрозділу чи бригади.

Якщо солдат у вас щось просить, не соромтеся попросити номер ротного, комбата чи начальника штабу.

Телеведучий каже, що можуть надіслати навіть запит з мокрою печаткою та підписом. Інколи люди обурюються, як солдати з передової, які перебувають в окопах, відправлятимуть запит чи заявку на сайті. Але Сергій каже, що в кожного підрозділу є військова частина і люди в штабах, які мали б цим займатися.

Реакція на хейт за волонтерство

— Я з розумінням ставлюся до хейту. Я можу зрозуміти той негатив, який несеться в бік волонтерів, особливо великих, потужних волонтерських структур. Адже люди думають, якщо ти волонтер і оперуєш десятками мільйонів гривень, ти маєш забезпечити будь-яке прохання та забаганку.

Сергій розуміє переживання людей, у яких рідні на фронті, адже в самого така ж ситуація. Але коли йому телефонує двоюрідний брат та просить дістати автомобіль, він каже, що на автомобіль є черга.

— Я себе картаю, з одного боку, тому що це мій брат і йому треба машина. Але я не можу собі дозволити робити якісь преференції та пропустити брата повз чергу, адже немає таких запитів, які б були не пріоритетні.

Через це, каже телеведучий, і виникає хейт. Адже людина бачить, що іншим ти роздаєш, а їм чомусь не допомагаєш.

Я був готовий до цього негативу, адже частково проходив це у 2014–2015 роках. Але за останні місяці негатив виріс у кілька разів.

Чи існують “хороші руські”?

— Нещодавно я відповів на питання жінки, яка попросила дати інтерв’ю каналу Дождь, адже треба доносити людям в Росії інформацію про те, що відбувається в Україні.

Сергій каже, що відповів їм напрямком руху російського воєнного корабля.

— Немає зараз ні хороших росіян, ні поганих. Є тільки ті “хороші руські”, яких хорошими роблять наші ЗСУ. Коли хтось починає говорити, що Путін неправий, але ж у них там вся країна “маленьких Путінів”.

Навіть ті, хто називають себе лібералами, якщо копнути трішки глибше, такими не є.

Сергій каже, що за 22 роки свого мовчання і путінського режиму росіяни призвели до того, що зараз помирають люди в Україні.

Найкорисніше, що може зробити цивілізований Захід — скасовувати візи для росіян.

Адже чомусь ніхто не любить відпочивати чи скуповуватися в Росії. А їдуть на Лазурний берег чи в Італію на шопінг.

Чи повернеться Сергій Притула на телебачення?

— Морально я налаштовувався, що зима, весна та літо 2022 року стануть лебединою піснею для мене на телебачені. Я для себе внутрішньо це вирішив. Зараз я намагаюся зазирнути у своє життя після перемоги. Буде дуже важко працювати у розважальному сегменті.

Мабуть, я ще не готовий це публічно оголосити, адже це серйозний крок. Я з 2005 року працюю на телебаченні, і це заняття я дійсно люблю. Але не знаю, чи знайду в собі мотивацію та натхнення переступити через себе після всього цього жаху війни.

Я бачу радше свою місію в майбутньому в тому, щоб зробити все, щоб не було підстав для такого жахіття. На державному рівні спробувати впливати на якісь речі, — розповів Сергій Притула.



Дивись повне інтерв’ю Сергія Притули:

Українські зірки шоу-бізу підтримують Україну та роблять все, що в їхніх силах, для допомоги. Раніше Іван Дорн дав відверте інтерв’ю, в якому розповів про підтримку України та нашу перемогу.