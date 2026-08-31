Привітання для батьків з 1 вересня: щирі слова до Дня знань

1 вересня — особливий день не лише для школярів, а й для їхніх батьків. Особливо хвилюючим він стає для тих, хто вперше веде дитину до школи. Попереду новий етап, перші уроки, знайомства, домашні завдання та безліч маленьких перемог.

У День знань батькам хочеться побажати терпіння, сил і радості від успіхів своїх дітей. Зібрали привітання для батьків з 1 вересня, які можна надіслати рідним, друзям або батькам першокласників.

Привітання батьків з 1 вересня своїми словами

Нехай цей навчальний рік принесе вашій родині багато приводів для радості та гордості. Бажаємо, щоб дитина із задоволенням ходила до школи, легко знаходила друзів і щодня дізнавалася щось нове. Вам — терпіння, мудрості та сил завжди бути поруч!

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Вітаємо з 1 вересня! Нехай шкільні роки вашої дитини будуть цікавими, добрими та наповненими приємними спогадами. Бажаємо вам підтримувати, надихати й разом радіти кожному новому досягненню.

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З Днем знань! Бажаємо, щоб у вашому домі частіше звучали слова я все зміг і у мене вийшло. Нехай навчання дається легко, вчителі будуть добрими, а кожен шкільний день залишає після себе гарний настрій.

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Вітаємо з 1 вересня! Нехай новий навчальний рік подарує вашій родині багато приємних моментів, а кожен успіх дитини стане приводом для щирої гордості. Бажаємо терпіння, мудрості та сил, а дітям — цікавих уроків і хороших друзів!

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З Днем знань! Нехай шкільні будні будуть легкими, навчання — цікавим, а оцінки — приємними. Бажаємо вам завжди знаходити потрібні слова для підтримки своїх дітей і разом радіти їхнім перемогам.

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Вітаємо з початком нового навчального року! Нехай у ваших дітей буде багато бажання пізнавати світ, досягати цілей і не боятися труднощів. А вам бажаємо терпіння, спокою та безлічі приводів пишатися ними!

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З 1 вересня! Нехай кожен шкільний день приносить нові знання, цікаві відкриття та хороші емоції. Бажаємо батькам витримки, мудрості й радості від кожного кроку своїх дітей уперед.

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Щиро вітаємо з Днем знань! Нехай навчальний рік буде успішним, добрим і спокійним. Бажаємо, щоб діти із задоволенням ходили до школи, легко долали труднощі та завжди знали, що вдома на них чекають любов і підтримка.

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З новим навчальним роком! Нехай у вашій родині буде більше хороших оцінок, веселих історій зі школи, щирих усмішок і приводів для гордості. Батькам — терпіння, дітям — наснаги та успіхів!

Привітання з 1 вересня батькам першокласників

Вітаємо з першим шкільним дзвоником вашої дитини! Сьогодні для всієї родини починається нова сторінка. Нехай дорога до школи буде легкою, уроки — цікавими, а перші оцінки — приводом для радості. Бажаємо маленькому школярику впевненості, хороших друзів і великих успіхів, а батькам — терпіння та гордості за свою дитину!

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З першим 1 вересня вашого першокласника! Нехай цей день стане початком щасливої шкільної історії. Бажаємо дитині не боятися помилок, із цікавістю відкривати нове та завжди відчувати вашу підтримку. А вам — більше приводів пишатися своїм школярем!

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Сьогодні до школи йде ваш маленький першокласник, а разом із ним починається новий етап і для всієї родини. Вітаємо з Днем знань! Нехай шкільні роки подарують дитині справжніх друзів, цікаві відкриття та багато перемог. А батькам бажаємо терпіння, спокою та радості від кожного успіху.

Короткі привітання батькам з Днем знань

З 1 вересня! Нехай навчальний рік буде легким, успішним і багатим на хороші новини. Вам — терпіння, а дітям — цікавих уроків та відмінного настрою!

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Вітаємо з Днем знань! Нехай діти навчаються із задоволенням, знаходять хороших друзів і щодня радують вас своїми успіхами.

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З новим навчальним роком! Бажаємо вашим дітям цікавих відкриттів, добрих учителів та впевнених кроків до мрій. А вам — сил і терпіння!

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З 1 вересня! Нехай кожен шкільний день приносить нові знання, приємні знайомства та приводи для батьківської гордості.

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Нехай цей навчальний рік стане для вашої родини часом нових можливостей і приємних змін. Бажаємо дітям упевнено долати труднощі, не боятися запитувати та завжди вірити у власні сили. А батькам — мудрості, терпіння і багато щасливих моментів поруч із дітьми.

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Вітаємо з Днем знань! Нехай ваші діти ростуть щасливими, допитливими та впевненими в собі. Бажаємо, щоб шкільні турботи швидко минали, а кожна перемога дитини ставала вашою спільною радістю.

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Зі святом 1 вересня! Нехай у дітей буде бажання вчитися, у батьків — сили підтримувати, а в усієї родини — достатньо приводів для усмішок. Мирного, доброго та успішного навчального року!

Привітання батькам першокласників у прозі

Сьогодні особливий день для вашої родини — дитина робить свій перший великий крок у шкільне життя. Нехай попереду буде якомога більше цікавих уроків, щирих друзів, добрих учителів і перемог. Бажаємо вам завжди знаходити правильні слова підтримки, радіти досягненням дитини та зберігати теплі спогади про ці важливі роки. З 1 вересня та з початком нового етапу!

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Щиро вітаємо з Днем знань! Перший клас — це хвилювання, нові знайомства, перші домашні завдання і безліч відкриттів. Нехай дитина швидко звикне до школи, із задоволенням навчається та щодня повертається додому з гарним настроєм. Батькам бажаємо терпіння, спокою та великої гордості за свого школяра.

Що побажати батькам 1 вересня

У цей день батькам можна побажати:

терпіння та мудрості у вихованні;

сил підтримувати дитину у складні моменти;

радості від шкільних успіхів;

хороших учителів і щирих друзів для дітей;

цікавого та легкого навчального року;

менше хвилювань і більше приводів для гордості;

теплих сімейних моментів, які залишаться в пам’яті на довгі роки.

Нехай привітання з Днем знань стане маленьким нагадуванням про те, наскільки важлива їхня підтримка для дитини. Адже за кожним шкільним досягненням часто стоять не лише праця учня та вчителя, а й любов, терпіння та віра батьків.

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