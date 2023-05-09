Жалюгідна пародія на Радянський Союз. Подоляк про контрнаступ, бажання Росії програти та мілітаризацію дітей

Антикризовий радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк розповів Яні Брензей про “побєдобєсіє”, майбутнє Росії, мілітаризацію російських дітей та чи можна перемогти “рашизм”, не заходячи танками на територію ворога. Читай, чому контрнаступ закладе основи розпаду Росії — детально в нашому матеріалі.

Росія хоче програти

Перемогти російську ідеологію без українських танків у Росії, на думку Подоляка, неможливо. Також він наводить як приклад те, що для всього світу дати 8-9 травня є днями пам’яті та примирення, а для росіян — “можем повторить”.

Вони є нащадками нацистської ідеології. Ми даємо глибше розуміння, що це рашизм. Для Німеччини це був історичний проміжок часу, для Росії — це сутність, — каже Подоляк.

Михайло Подоляк зауважує, що коли Україна дійде до кордонів 1991 року, в Росії почнеться внутрішня трансформація. Кремль знищить себе сам. Росія хоче програти, — каже радник голови Офісу президента, бо будь-який авторитарний режим доходить до певної кульмінації.

Сьогодні Росія стрімко деградує, набагато швидше, ніж це було в пізньому Радянському Союзі. Програш Росії — єдиний шанс на перебудову.

Трансформація полягатиме в бунтах, перерозподілі території та ресурсів. Цього буде достатньо для перемоги над рашизмом. Водночас на думку Подоляка, в Росії ніколи не буде демократії.

Мілітаризація дітей та радянський табір

У Росії створюють численні “гуртки”, які мілітаризують дітей. У демократичному світі таке складно уявити. За словами Подоляка, будь-яка країна, що йде шляхом збіднішання та ізоляції, стає на рейки мілітаризації.

Росія не може контролювати внутрішній простір. Концепція мілітаризації дітей виглядає дико та абсурдно. На розв’язання такої проблеми може вплинути громадянська війна та трансформація.

Страх і бідність — усе це чекає на Росію. Вони не можуть контролювати, що відбувається всередині. Бідність — класика для росіян. Вони бачили, як можна жити, але не живуть так.

Люди, які здатні на зміни, точно не захочуть жити в примітивному радянському таборі, їх змусять, але це буде короткий проміжок часу.

Все, що сьогодні будує Путін, це пародія на Радянський Союз. Вона виглядає пародійно, має таку аргументацію, закінчують вони так само, — каже Подоляк.

Контрнаступ закладе основи розпаду Росії

Washington Post писало, що найвищі українські посадові особи побоюються, що контрнаступ не виправдає очікувань західних партнерів. Це може потягнути за собою примушування України до переговорів з Росією.

З урахуванням інтенсивності масштабу війни та ресурсів, які Росія вкладає, необов’язково, що контрнаступ змінить усе, але це створить розпад морально-вольових якостей. Для цього потрібно 1-4 тактичних поразки Росії.

Близьке оточення Путіна вже розуміє, що тепер вони нічого не вирішують, і сьогодні на них дивляться як на провінційних нікчем. Це абсолютне обнуління его.

Контрнаступ — це десятки подій, які розтягнуті в часі. Головне, щоб Україна демонструвала іншу складову свого характеру, — каже Подоляк.

Це готовність іти вперед, захищати свою територію, звільняючи її. Попри те, що проти нас стоїть велика ядерна держава. Якщо зупинитися, ця війна стане пан’європейською. А хто в Європі може витримати зараз таку війну?

Росія розуміє, що крім України ніхто так воювати не буде. Тому для них принципово все заморозити. Росії потрібна нова лінія розмежування та зменшення інтенсивності боїв. Це буде наслідком неправильної фіналізації війни.

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