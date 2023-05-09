Україна

Жалюгідна пародія на Радянський Союз. Подоляк про контрнаступ, бажання Росії програти та мілітаризацію дітей

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 09 Травня 2023, 20:00

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