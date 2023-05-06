Перемога буде у 2023 році! Віталій Кім про відновлення Миколаївщини та прогнози на близьке майбутнє

Перемогу слід чекати цього року, а іноземні партнери інвестуватимуть у розвиток робочих місць на Миколаївщині? Так, про це та не тільки розповів голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. Читай детальніше в нашому матеріалі про життя на Миколаївщині після росіян.

Життя в Миколаєві після росіян

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів Вадиму Карп’яку в ефірі телемарафону Єдині новини про ситуацію в області, наявність робочих місць та плани на час після перемоги.

Після того, як українські військові вигнали росіян з Миколаївської області, люди видихнули, жити стало значно спокійніше та краще, — розповідає Віталій Кім. Однак Кінбурнська коса залишається під контролем росіян. Там ідуть щоденні бойові дії.

Майже 70% населення повернулося в Миколаїв. Багато підприємств релоковані чи пошкоджені, тому з роботою для людей є проблеми. Це є першочерговим завданням після перемоги.

Останнім часом міжнародні партнери та Офіс Президента пропрацьовують механізми створення робочих місць та інвестицій в цю сферу, — каже Кім.

Великі підприємства поступово відновлюють свою роботу в Миколаєві, поновлюють робочі місця, але цього не вистачає. Працюють люди і в полях, уже засіяно 86% земель області попри мінну небезпеку. Найбільше не вистачає людей в сільськогосподарській галузі та медичній.

Перемога у 2023 році: прогноз Кіма

— Я вважаю, що перемога буде у 2023 році, я роблю ці висновки за словами наших лідерів та голови управління розвідки, — сказав Кім. Питання перемоги є доволі дискусійним, Віталій Кім бачить перемогою такі події:

Для мене це так, як сказав президент — вихід на кордони 1991 року, — каже Кім.

Віталій Кім вважає, що інформаційну війну Україна повністю виграє. Ми чекаємо на контрнаступ, після нього можна буде планувати щось далі.

Віталій Кім розповів про унікальний оптимізм українців, який не заважає їм адекватно оцінювати ворога, вести бойові дії на нашій землі. Саме завдяки йому в нас висока моральна підготовка.

Українці ніколи не віддавали свої землі, так було в Запорізькій Січі, під час Другої світової, коли більшість проблем були на нашій території. Це в нас закладено, згадувати свої навички, — сказав Віталій Кім.

Раніше ми розповідали про удар російських окупантів по Миколаєву 27 квітня.

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Фото: Миколаївська ОДА