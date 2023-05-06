Победа будет в 2023 году! Виталий Ким о восстановлении Николаевской области и прогнозах на ближайшее будущее

Победы следует ожидать в этом году, а иностранные партнеры будут инвестировать в развитие рабочих мест в Николаевской области? Да, об этом и не только рассказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким. Читай подробнее в нашем материале о жизни в Николаевской области после россиян.

Жизнь в Николаеве после россиян

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким рассказал Вадиму Карпьяку о ситуации в области, наличии рабочих мест и планах на время после победы.

После того как украинские военные выгнали россиян из Николаевской области, люди выдохнули, жить стало гораздо спокойнее и лучше, — рассказывает Виталий Ким. Однако Кинбурнская коса остается под контролем россиян. Там идут ежедневные боевые действия.

Около 70% населения вернулось в Николаев. Многие предприятия релоцированы или повреждены, поэтому с работой для людей есть проблемы. Это первоочередная задача после победы.

В последнее время международные партнеры и Офис Президента прорабатывают механизмы создания рабочих мест и инвестиций в эту сферу, — говорит Ким.

Крупные предприятия постепенно возобновляют свою работу в Николаеве, восстанавливают рабочие места, но этого недостаточно. Работают люди и в полях, уже засеяно 86% земель области, несмотря на минную опасность. Больше всего не хватает людей в сельскохозяйственной и медицинской сферах.

Победа в 2023 году: прогноз Кима

— Я считаю, что победа будет в 2023 году, я делаю эти выводы по словам наших лидеров и главы управления разведки, — сказал Ким. Вопрос победы довольно дискуссионный, Виталий Ким видит победой такие события:

Для меня это так, как сказал президент — выход на границы 1991 года, — говорит Ким.

Виталий Ким считает, что информационную войну Украина полностью выиграет. Мы ждем контрнаступления, после него можно будет планировать что-то дальше.

Виталий Ким рассказал об уникальном оптимизме украинцев, который не мешает им адекватно оценивать врага, вести боевые действия на нашей земле. Именно благодаря ему у нас высокая моральная подготовка.

Украинцы никогда не отдавали свои земли, так было в Запорожской Сечи, во время Второй мировой, когда большинство проблем было на нашей территории. Это в нас заложено, вспоминать свои навыки, — сказал Виталий Ким.

Ранее мы рассказывали об ударе российских оккупантов по Николаеву 27 апреля.

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Фото: Николаевская ОГА