Продати Миколаїв за мільйон чи два? Як окупанти намагалися домовитися про здачу міста з Кімом

Минулого року російські окупанти були настільки впевнені в собі, що хотіли купити український Миколаїв за мільйон чи два. Як окупанти намагалися домовитися про здачу Миколаєва — розповів Віталій Кім. Читай про відчайдушні спроби росіян отримати місто.

Як окупанти намагалися домовитися з Кімом про здачу Миколаєва

Українська телеведуча Леся Нікітюк під час знімання свого тревел-шоу LeМаршрутка на Новому каналі поспілкувалася з головою Миколаївської ОДА Віталієм Кімом. Він розповів, як окупанти намагалися домовитися про здачу Миколаєва.

Добрий вечір, ми з України — фраза, яку знає кожен! Вона стала одним із символів боротьби українців проти російських окупантів, а ще — особистою фішкою голови Миколаївської ОДА Віталія Кіма.

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Місто на березі Південного Бугу, де до війни жило майже півмільйона людей. З початку повномасштабної війни Миколаїв довів, що має залізний характер. Місто не лише закрило окупантам шлях на південь, а ще й навчилося жити під постійними обстрілами.

Віталій Кім розповів Лесі Нікітюк, як діяли разом з колегами в перший день повномасштабного вторгнення:

Коли ввели воєнний стан, у нас були конверти з планами дій на той чи інший випадок. За сигналом їх треба було розпакувати, а далі діяти. О 10:45 відбулася нарада з усіма структурними підрозділами, до яких доносився план дій, — згадує Віталій Кім.

Голова Миколаївської ОДА каже, що люди тоді не знали, що робити, чекали на позицію влади, аби ухвалювати рішення. Але президент сказав: “Ми тут. Ніхто не поїхав. Працюємо й нічого не віддамо”.

Для всіх регіонів та людей це стало сигналом. У перші дні були черги у військкомати, ТРО, обласну варту. У Міністерстві оборони дали багато зброї. Нам пощастило, що до цього ми не читали військових книжок, де написано: якщо є десятикратна перевага ворога, то треба здатись, і жодних варіантів більше не існує.

Не читали цих книжок 18-річні прикордонники та хлопці з ТРО, які бачили ворога і стріляли. Вони не боялися, бо боронили державу. Саме це і врятувало нас, бо росіяни цього не очікували.

Щодня, а інколи кілька разів на добу голова Миколаївської ОДА звертається до українців. Для когось він став своєрідним заспокійливим.

Я розумів, що маю більше інформації, а людям просто ніде її взяти. Через пряме інформування нам вдалося знищити російські плани щодо ІПСО. Вони цю інформаційну війну програли повністю, — ділиться Кім.

Скільки пропонували Кіму за Миколаїв

Віталій Кім зізнався Лесі Нікітюк, що ворог намагався вийти на переговори та домовитися з ним про здачу Миколаєва.

Вони телефонували, писали sms, через інших людей пропонували різне. Була пропозиція за велику суму, не пам’ятаю, мільйон чи два, не виходити на зв’язок три дні, просто зникнути, і цього їм нібито достатньо, — згадує Кім.

Але Кім відповів, що, власне, пропозиція крута, але як окупанти віддадуть кошти? Він запропонував спробувати заїхати в Миколаїв, а потім повторити перемовини. На тому все закінчилось.

Віталій Кім зі спокоєм та усмішкою каже, що Миколаїв стоятиме до кінця. Життя в місті триває, люди працюють, гуляють та в усьому тепер шукають хороше.

Після труднощів люди починають цінувати те, що мали і мають, — ділиться голова Миколаївської ОДА. Я думаю, в нас саме так. Ти тепер радієш просто спокійному дню, хорошій погоді і ходиш усміхнений.

Подивитися тревел-проект Лесі Нікітюк LeМаршрутка можна щовівторка о 20:00 на Новому каналі. А випуск із Миколаєва чекай на YouTube Нового каналу.

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