Продать Николаев за миллион или два? Как оккупанты пытались договориться о сдаче города с Кимом

В прошлом году российские оккупанты были настолько уверены в себе, что хотели купить украинский Николаев за миллион или два. Как оккупанты пытались договориться о сдаче Николаева — рассказал Виталий Ким. Читай об отчаянных попытках россиян получить город.

Как оккупанты пытались договориться с Кимом о сдаче Николаева

Украинская телеведущая Леся Никитюк во время съемок своего тревел-шоу LeМаршрутка на Новом канале пообщалась с главой Николаевской ОГА Виталием Кимом. Он рассказал, как оккупанты пытались договориться о сдаче Николаева.

Добрый вечер, мы из Украины — фраза, которую знает каждый! Она стала одним из символов борьбы украинцев против российских оккупантов, а еще личной фишкой председателя Николаевской ОГА Виталия Кима.

Сейчас также смотрят

Город на берегу Южного Буга, где до войны жило почти полмиллиона человек. С начала полномасштабной войны Николаев доказал, что имеет железный характер. Город не только закрыл оккупантам путь на юг, но и научился жить под постоянными обстрелами.

Виталий Ким рассказал Лесе Никитюк, как действовали вместе с коллегами в первый день полномасштабного вторжения:

Когда ввели военное положение, у нас были конверты с планами действий на тот или иной случай. По сигналу их нужно было распаковать, а дальше действовать. В 10:45 состоялось совещание со всеми структурными подразделениями, до которых доносился план действий, — вспоминает Виталий Ким.

Глава Николаевской ОГА говорит, что люди тогда не знали, что делать, ждали позиции власти, чтобы принимать решение. Но президент сказал: “Мы здесь. Никто не уехал. Работаем и ничего не отдадим”.

Для всех регионов и людей это послужило сигналом. В первые дни были очереди в военкоматы, ТРО, областную оборону. В Министерстве обороны дали много оружия. Нам повезло, что до этого мы не читали военных книг, где написано: если есть десятикратное преимущество врага, то нужно сдаться, и никаких вариантов больше не существует.

Не читали этих книг 18-летние пограничники и ребята из ТРО, которые видели врага и стреляли. Они не боялись, потому что защищали свое государство. Именно это и спасло нас, потому что россияне этого не ожидали.

Каждый день, а иногда несколько раз в сутки глава Николаевской ОГА обращается к украинцам. Для кого-то он стал своеобразным успокоительным.

Я понимал, что у меня больше информации, а людям просто негде ее взять. Из-за прямого информирования нам удалось уничтожить российские планы по ИПСО. Они эту информационную войну проиграли полностью, — делится Ким.

Сколько предлагали Киму за Николаев

Виталий Ким признался Лесе Никитюк, что враг пытался выйти на переговоры и договориться с ним о сдаче Николаева.

Они звонили, писали sms, через других людей предлагали разное. Было предложение за большую сумму, не помню, миллион или два, не выходить на связь три дня, просто исчезнуть, и этого им было бы достаточно, — вспоминает Ким.

Но Виталий ответил, что, собственно, предложение крутое, но как оккупанты отдадут деньги? Ким предложил попытаться заехать в Николаев, а затем повторить переговоры. На этом все закончилось.

Виталий Ким со спокойствием и улыбкой говорит, что Николаев будет стоять до конца. Жизнь в городе продолжается, люди работают, гуляют и во всем теперь ищут хорошее.

После трудностей люди начинают ценить то, что имели и имеют, — делится глава Николаевской ОГА. Думаю, у нас именно так. Ты теперь радуешься просто спокойному дню, хорошей погоде и ходишь улыбаешься.

Посмотреть тревел-проект Леси Никитюк LeМаршрутка можно каждый вторник в 20:00 на Новом канале. А выпуск из Николаева жди на YouTube Нового канала.

Раньше мы рассказывали, как в Николаевскую область возвращаются блага цивилизации.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!