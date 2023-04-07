Война в Украине

Продать Николаев за миллион или два? Как оккупанты пытались договориться о сдаче города с Кимом

Анастасия Грубрина, редактор сайта 07 апреля 2023, 13:00
Як окупанти намагалися домовитися про здачу Миколаєва з Кімом
Фото: Facebook

Больше новостей
Міжнародний день пива 2022: коли святкується та історія свята
Отпразднуем международный день пива? Всё о возникновении, пользе и вреде хмельного напитка
У Львові медики врятували хлопця та стали його хрещеними
Бог мне вторую жизнь дал — во Львове в больнице окрестили парня, которого чудом спасли после ранения
Батьківство
Как оформить опекунство над матерью в Украине и что для этого нужно: список документов
Великдень
Что святить на Пасху: списки разрешенных и запрещенных продуктов
Смотреть больше

Материалы по теме

У Львові медики врятували хлопця та стали його хрещеними
Бог мне вторую жизнь дал — во Львове в больнице окрестили парня, которого чудом спасли после ранения
Батьківство
Как оформить опекунство над матерью в Украине и что для этого нужно: список документов
ЗСУ потіснили російську армії на Кінбурнській косі
Мы существенно потеснили врага на Кинбурнской косе — Наталья Гуменюк об успехах ВСУ в Николаевской области
Станислав
Дети в среднем и тяжелом состоянии! Россияне обстреляли мирных жителей Херсонской области

Видео
0:03:17
У Львові медики врятували хлопця та стали його хрещеними

Бог мне вторую жизнь дал — во Львове в больнице окрестили парня, которого чудом спасли после ранения
0:04:02
Як отримати грант від держави на будівництво теплиці
От двух до семи миллионов гривен! Как получить грант от государства на строительство теплиц
0:02:39
Миколаївський зоопарк - як живуть тварини під час війни
Николаевский зоопарк: финансирования не хватает даже на корм — как помочь животным
Карта бойових дій в Україні 07.04.2023 онлайн
Интенсивные битвы за Бахмут, Авдеевку и Марьинку: карта боевых действий в Украине 7 апреля в режиме онлайн
0:01:50
Продать Николаев за миллион или два? Как оккупанты пытались договориться о сдаче города с Кимом
Нет сил! оккупанты мечтают о билете домой: перехваченные разговоры
0:04:48
Катівні у Херсоні: правоохоронці виявили ще десять катівень
Держали в подземелье, морили голодом и пытали током! В Херсоне нашли десять пыточных: что о них известно
0:02:59
Арттерапия для ВСУ
Арт-терапия для ВСУ: лечатся искусством и помогают собратьям
0:04:20
Антикоррупционная программа
Новая антикоррупционная программа на 3 года: систему ждет трансформация
0:05:15
Карта бойових дій в Україні 06.04.2023 онлайн
Минус вражеский вертолет и много живой силы: карта боевых действий в Украине 6 апреля
0:02:24
Волонтерство
Два джипа и “скорая” за домашнюю выпечку! У волонтеров из Франковска есть свой секрет
Больше видео
Батьківство
Читать дальше
Как оформить опекунство над матерью в Украине и что для этого нужно: список документов
Який котел обрати
Читать дальше
Что лучше выбрать: двухконтурный электрический котел или одноконтурный с бойлером — разбираемся в технологии

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь