Жили без света год! Как в Николаевскую область возвращаются блага цивилизации

В Николаевской области во всех освобожденных населенных пунктах энергетики возобновили электроснабжение.

На днях свет появился и в селе Тамарино, что неподалеку от Снигиревки. К началу полномасштабной войны там жило более 500 человек. Сейчас — только половина. Это село последним подключили к сетям.

Почти все сети, все провода в каждом пролете были повреждены. Фактически приходилось восстанавливать в полном объеме, с нуля эти сети поднимать, — рассказывает заместитель директора по распределительным сетям АО Николаевоблэнерго Александр Кушниренко.

Восстановительные работы продолжались четыре месяца. Местные рассказывают: жили без света год, с самого начала российской оккупации. Теперь ждут восстановления и водоснабжения.

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Николаев продолжает восстанавливаться. С этим жителям помогают волонтеры Добробата.

Ремонтируют крышу, окна и электричество. Как Николаев встает на ноги, смотри в нашем материале.