Украина

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Луиза Еремина 18 марта 2023, 07:00

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Жили без света год! Как в Николаевскую область возвращаются блага цивилизации
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Россияне создают новые пыточные на оккупированных территориях: карта боевых действий в Украине 18 марта в режиме онлайн
0:02:14
Робот Alpha Wolf
Сохраняет жизни спасателей! В Украине работает уникальный робот-пожарный
0:02:20
перехвачені розмови окупантів
Я ни детей, никого в живых оставлять не буду! Новые перехваченные разговоры оккупантов
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Съехались из всех штатов для помощи Украине: как американские врачи спасают переселенцев в Черкассах
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Россияне создают новые пыточные на оккупированных территориях: карта боевых действий в Украине 18 марта в режиме онлайн

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