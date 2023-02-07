Ремонтируют крыши, окна и электрику. Волонтеры Добробата восстанавливают Николаевскую область

В Николаеве волонтеры добровольческого строительного батальона Добробат помогают людям после вражеских обстрелов.

Бригады чинят разрушенные крыши, забивают окна, ремонтируют электричество. Волонтеры работают в областном центре, а также приезжают на помощь в прифронтовые села и Очаков.

Директор одной из николаевских школ показала все, что осталось от уютных классов. В июле оккупанты выпустили по школьному двору несколько ракет. Взрывы изуродовали здание вплоть до четвертого этажа.

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Потолок у нас разбит буквально в каждом кабинете, в каждой классной комнате отсутствуют окна, но волонтеры из Добробата взялись нам помочь, – рассказывает директор николаевской гимназии Галина Измайлова.

Чинить сеть в школе взялись электрики из Добробата, работают бесплатно. Николай только что присоединился к добровольческому строительному батальону.

В группе написали, что нужны электрики. Я подумал прийти, помочь. Сделаем уже сегодня, — убеждает Николай.

Добровольческие строительные бригады, которые помогают Николаеву прийти в себя после страшных обстрелов, организует Юрий, волонтер из Одесской области. Кроме электричества, в школе также починили крышу после обстрелов. Как восстанавливают Николаевскую область — смотри на Вікнах.

Раньше мы уже рассказывали, как работает волонтерское движение Добробат и что о нем думают люди.

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