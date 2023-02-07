Ремонтують дах, вікна та електрику. Волонтери Добробату відновлюють Миколаївщину

У Миколаєві волонтери добровольчого будівельного батальйону Добробат допомагають людям після ворожих обстрілів.

Бригади лагодять понівечені дахи, забивають вікна, ремонтують електрику. Волонтери працюють в обласному центрі, а також приїздять на допомогу до прифронтових сіл та Очакова.

Директорка однієї з миколаївських шкіл показала все, що залишилося від затишних класів. У липні окупанти випустили по шкільному подвір’ю кілька ракет. Вибухи понівечили будівлю аж до четвертого поверху.

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Стеля в нас розбита буквально в кожному кабінеті. У кожній класній кімнаті відсутні вікна, але волонтери з Добробату взялися нам допомогти, — розповідає директорка миколаївської гімназії Галина Ізмайлова.

Лагодити мережу у школі взялися електрики з Добробату, працюють безкоштовно. Пан Микола щойно долучився до добровольчого будівельного батальйону.

У групі написали, що треба електрики. Я подумав прийти, допомогти. Зробимо вже за сьогодні, — запевняє волонтер Микола.

Добровольчі будівельні бригади, які допомагають Миколаєву оговтатися після страшних обстрілів, організовує пан Юрій, волонтер з Одещини. Окрім електрики, у школі також полагодили і дах після опадів. Як відновлюють Миколаївщину — дивись на Вікнах.

Раніше ми вже розповідали, як працює волонтерський рух Добробат та що про нього кажуть люди.

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