Добровольці, які вражають своєю відданістю: як працює волонтерський рух Добробат

40 тисяч добровольців від початку повномасштабного вторгнення записалися до лав Добробату.

Гроші на будматеріали збирають небайдужі люди в соцмережах, а волонтери Добробату відгукнулися допомогти. Швидкість, із якою хлопці й дівчата працюють, вражає не лише нас.

Хлопці та дівчата розбирають завали зруйнованих будинків та відбудовують ті, які можна врятувати.

Зараз також дивляться

Це якесь диво, я не бачив ніколи, щоб люди так працювали, як мурашки! Мурашка тягне на собі більше у чотири рази ваги! У перший день я був вражений, — розповідає житель Гостомеля Валентин Семенович.

Працюють у шести областях і вражають своєю відданістю. Вже 1000 сімей змогли повернутися в оселі завдяки Добробату. Тож як відбудовують хати — дивись на Вікнах.

Також раніше ми розповідали, як волонтери допомагають самотнім тваринам на Миколаївщині.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!