Добровольцы, поражающие своей преданностью: как работает волонтерское движение Добробат

40 тысяч добровольцев с начала полномасштабного вторжения записались в ряды Добробата.

Деньги на стройматериалы собирают неравнодушные люди в соцсетях, а волонтеры Добробата откликаются помочь. Скорость, с которой ребята работают, поражает.

Ребята разбирают завалы разрушенных домов и отстраивают те, которые можно спасти.

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Это какое-то чудо, я не видел никогда, чтобы люди так работали, как муравьи! Муравей тянет на себе вес в четыре раза больше себя. В первый день я был поражен! — рассказывает житель Гостомеля Валентин Семенович.

Работают в шести областях и поражают людей своей работой. Уже 1000 семей смогли вернуться в дом благодаря Добробату. Как отстраивают дома — смотри на Вікнах.

Также ранее мы рассказывали, как волонтеры помогают брошенным животным Николаевской области.

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