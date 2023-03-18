Жили без світла рік! Як на Миколаївщину повертають блага цивілізації

На Миколаївщині в усіх звільнених населених пунктах енергетики відновили електропостачання.

Днями світло з’явилося і в селі Тамарине, що неподалік Снігурівки. До початку повномасштабної війни там жило понад 500 людей. Зараз — лише половина. Це село останнім під’єднали до мереж.

Майже всі мережі, всі дроти в кожному прольоті були пошкоджені. Фактично доводилося відновлювати в повному об’ємі, з нуля ці мережі підіймати, — розповідає заступник директора з розподільних мереж АТ Миколаївобленерго Олександр Кушніренко.

Відновлювальні роботи тривали чотири місяці. Місцеві розповідають: жили без світла рік, від самого початку російської окупації. Тепер чекають на відновлення і водопостачання.

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Миколаїв продовжує відновлюватись. Із цим жителям допомагають волонтери Добробату.

Ремонтують дах, вікна та електрику. Тож як Миколаїв стає на ноги, дивися в нашому матеріалі.