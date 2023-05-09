Жалкая пародия на Советский Союз. Подоляк о контрнаступлении, желании России проиграть и милитаризации детей

Антикризисный советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал Яне Брензей о “победобесии”, будущем России, милитаризации российских детей и можно ли победить “рашизм”, не заходя танками на территорию врага.
Читай, почему контрнаступление заложит основы распада России — подробно в нашем материале.
Победить российскую идеологию без украинских танков в России, по мнению Подоляка, невозможно. Также он приводит в пример то, что для всего мира даты 8-9 мая являются днями памяти и примирения, а для россиян — “можем повторить”.
Они являются потомками нацистской идеологии. Мы даем более глубокое понимание, что это рашизм. Для Германии это был исторический промежуток времени, для России — это сущность, — говорит Подоляк.
Они являются потомками нацистской идеологии. Мы даем более глубокое понимание, что это рашизм. Для Германии это был исторический промежуток времени, для России — это сущность, — говорит Подоляк.
Михаил Подоляк отмечает, что когда Украина дойдет до границ 1991 года, в России начнется внутренняя трансформация. Кремль уничтожит себя сам. Россия хочет проиграть, — говорит советник главы Офиса президента, потому что любой авторитарный режим доходит до определенной кульминации.
Сегодня Россия стремительно деградирует, гораздо быстрее, чем это было в позднем Советском Союзе. Проигрыш России — единственный шанс на перестройку.
Сегодня Россия стремительно деградирует, гораздо быстрее, чем это было в позднем Советском Союзе. Проигрыш России — единственный шанс на перестройку.
Трансформация будет состоять в бунтах, перераспределении территории и ресурсов. Этого будет достаточно для победы над рашизмом. В то же время, по мнению Подоляка, в России никогда не будет демократии.
В России создают многочисленные “кружки”, в которых милитаризуют детей. В демократическом мире такое сложно представить. По словам Подоляка, любая страна, которая идет по пути обеднения и изоляции, становится на рельсы милитаризации.
Россия не может контролировать внутреннее пространство. Концепция милитаризации детей выглядит дико и абсурдно. На разрешение такой проблемы может повлиять гражданская война и трансформация.
Страх и бедность — все это ждет Россию. Они не могут контролировать происходящее внутри.
Страх и бедность — все это ждет Россию. Они не могут контролировать происходящее внутри.
Бедность — классика для россиян, они видели, как можно жить, но не живут так.
Люди, способные на перемены, точно не захотят жить в примитивном советском лагере, их заставят, но это будет короткое время.
Все, что сегодня строит Путин, это пародия на Советский Союз. Она выглядит пародийно, имеет такую же аргументацию, заканчивают они также, — говорит Подоляк.
Все, что сегодня строит Путин, это пародия на Советский Союз. Она выглядит пародийно, имеет такую же аргументацию, заканчивают они также, — говорит Подоляк.
Washington Post писало, что высшие украинские должностные лица опасаются, что контрнаступление не оправдает ожиданий западных партнеров. Это может повлечь за собой принуждение Украины к переговорам с Россией.
С учетом интенсивности масштаба войны и ресурсов, которые Россия вкладывает, необязательно, что контрнаступление изменит все, но это создаст распад морально-волевых качеств. Для этого требуется 1-4 тактических поражения России.
Близкое окружение Путина уже понимает, что теперь они ничего не решают, и сегодня на них смотрят как на провинциальных ничтожеств. Это абсолютное обнуление эго.
Контрнаступление — это десятки событий, растянутых во времени. Главное, чтобы Украина демонстрировала другую составляющую своего характера, — говорит Подоляк.
Контрнаступление — это десятки событий, растянутых во времени. Главное, чтобы Украина демонстрировала другую составляющую своего характера, — говорит Подоляк.
Это готовность идти вперед, защищать свою территорию, освобождая ее. Несмотря на то, что против нас стоит большое ядерное государство. Если остановиться, эта война станет панъевропейской. А кто может в Европе выдержать сейчас такую войну?
Россия понимает, что кроме Украины никто так воевать не будет. Поэтому для них важно все заморозить.
Россия понимает, что кроме Украины никто так воевать не будет. Поэтому для них важно все заморозить.
России нужна новая линия разграничения и уменьшение интенсивности боев. Это будет следствием неправильной финализации войны.
Ранее Виталий Ким рассказывал, почему Украина в этом году победит.
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