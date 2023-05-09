Жалкая пародия на Советский Союз. Подоляк о контрнаступлении, желании России проиграть и милитаризации детей

Антикризисный советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал Яне Брензей о “победобесии”, будущем России, милитаризации российских детей и можно ли победить “рашизм”, не заходя танками на территорию врага.

Читай, почему контрнаступление заложит основы распада России — подробно в нашем материале.

Россия хочет проиграть

Победить российскую идеологию без украинских танков в России, по мнению Подоляка, невозможно. Также он приводит в пример то, что для всего мира даты 8-9 мая являются днями памяти и примирения, а для россиян — “можем повторить”.

Они являются потомками нацистской идеологии. Мы даем более глубокое понимание, что это рашизм. Для Германии это был исторический промежуток времени, для России — это сущность, — говорит Подоляк.

Михаил Подоляк отмечает, что когда Украина дойдет до границ 1991 года, в России начнется внутренняя трансформация. Кремль уничтожит себя сам. Россия хочет проиграть, — говорит советник главы Офиса президента, потому что любой авторитарный режим доходит до определенной кульминации.

Сегодня Россия стремительно деградирует, гораздо быстрее, чем это было в позднем Советском Союзе. Проигрыш России — единственный шанс на перестройку.

Трансформация будет состоять в бунтах, перераспределении территории и ресурсов. Этого будет достаточно для победы над рашизмом. В то же время, по мнению Подоляка, в России никогда не будет демократии.

Милитаризация детей и советский лагерь

В России создают многочисленные “кружки”, в которых милитаризуют детей. В демократическом мире такое сложно представить. По словам Подоляка, любая страна, которая идет по пути обеднения и изоляции, становится на рельсы милитаризации.

Россия не может контролировать внутреннее пространство. Концепция милитаризации детей выглядит дико и абсурдно. На разрешение такой проблемы может повлиять гражданская война и трансформация.

Страх и бедность — все это ждет Россию. Они не могут контролировать происходящее внутри.

Бедность — классика для россиян, они видели, как можно жить, но не живут так.

Люди, способные на перемены, точно не захотят жить в примитивном советском лагере, их заставят, но это будет короткое время.

Все, что сегодня строит Путин, это пародия на Советский Союз. Она выглядит пародийно, имеет такую же аргументацию, заканчивают они также, — говорит Подоляк.

Контрнаступление заложит основы распада России

Washington Post писало, что высшие украинские должностные лица опасаются, что контрнаступление не оправдает ожиданий западных партнеров. Это может повлечь за собой принуждение Украины к переговорам с Россией.

С учетом интенсивности масштаба войны и ресурсов, которые Россия вкладывает, необязательно, что контрнаступление изменит все, но это создаст распад морально-волевых качеств. Для этого требуется 1-4 тактических поражения России.

Близкое окружение Путина уже понимает, что теперь они ничего не решают, и сегодня на них смотрят как на провинциальных ничтожеств. Это абсолютное обнуление эго.

Контрнаступление — это десятки событий, растянутых во времени. Главное, чтобы Украина демонстрировала другую составляющую своего характера, — говорит Подоляк.

Это готовность идти вперед, защищать свою территорию, освобождая ее. Несмотря на то, что против нас стоит большое ядерное государство. Если остановиться, эта война станет панъевропейской. А кто может в Европе выдержать сейчас такую войну?

Россия понимает, что кроме Украины никто так воевать не будет. Поэтому для них важно все заморозить.

России нужна новая линия разграничения и уменьшение интенсивности боев. Это будет следствием неправильной финализации войны.

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