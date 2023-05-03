Небесное наказание для россиян: что кроется за “хлопками” в оккупированном Крыму и несчастными случаями в России

Первые дни мая показывают, как обостряются события на фронте и в тылу. Россияне ежедневно обстреливают ракетами и дронами украинские города, но имеют мощный ответ от ВСУ и неизвестных взрывателей в РФ.

Читай в нашем материале, что происходит в России и оккупированном Крыму.

Смена тактики россиян

Антикризисный советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк рассказал Вадиму Карпьяку о массированных ударах россиян, в частности, изменении тактики и стратегии врага и геополитической ситуации в мире.

За последнюю неделю Украина испытала от россиян несколько массированных ракетных и дроновых ударов подряд, последний из них был сегодня ночью. Читай подробно, что известно об обстреле Киева и Днепра 3 мая. Масштабы обстрелов напоминают октябрь 2022 года.

Очевидно, что у россиян есть смена тактики. Они наносят прямые удары по гражданским объектам. Они хотят спровоцировать нас на некоторые реакции, — говорит Михаил Подоляк.

По словам Подоляка, изменение тактики с критической инфраструктуры на гражданские объекты, по мнению россиян, должно заставить украинцев начать контрнаступление быстрее. Россияне пытаются сделать так, чтобы неподготовленные и разъяренные украинцы пошли в наступление и проиграли.

Михаил Подоляк также считает, что такие действия россиян могут быть нацелены на провокацию западных обществ, которые будут предлагать сесть за стол переговоров. Третьим вариантом является прощупывание новых траекторий ударов.

Они проверяют, полностью ли мы закрыли небо. Также проверяют, будет ли у них возможность бить по украинским городам, если фронт сдвинется не в пользу россиян, — говорит Михаил Подоляк.

Ждать ли переговоров с Россией

Российские оккупанты продвигают идеи переговоров, но позиция президента Украины четкая: любые переговоры начинаются с первого пункта формулы мира — вывод всех российских войск.

Вывод может быть добровольным или принудительным, который Подоляк считает реалистичным.

Когда россияне говорят о переговорах, они подразумевают учет их требований. Отказ от суверенитета, отказ от оккупированных территорий, не преследовать за военные преступления, не требовать репараций и так далее.

Подоляк рассказал, что происходит в России и оккупированном Крыму

В Ленинградской области взорвалась линия электропередач, в Брянской — поезда с нефтью сходят с рельсов, в оккупированном Севастополе взорвалась нефтебаза ВМФ России, и это еще неполный список событий за последние дни.

Михаил Подоляк считает это четкими последствиями масштабной войны. Он прогнозирует, что количество взрывов в России будет расти. Россия теряет управление, этот процесс для них неконтролируем.

Россияне до сих пор находятся под эйфорией пропагандистского влияния. Все еще считают, что имеют право, они в нищете и расплачиваются тысячами жизней, — добавляет Подоляк.

Россияне обижены на весь мир и заметно паникуют. Они следуют своей вымышленной истории о бомбардировке людей в Донецкой области 2014 году, поэтому считают, что имеют право убивать украинцев.

Ранее мы рассказывали об уникальных кадрах операции ВСУ под Бахмутом.

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