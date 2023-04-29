Всё только начинается! В Севастополе горит нефтебаза с большим объемом топлива — что известно

Во временно оккупированном Севастополе произошел пожар на нефтебазе в районе улицы братьев Манганари в микрорайоне Казачья Бухта. По сообщению назначенного оккупантами “губернатора” Севастополя Михаила Развожаева, нефтебазу атаковал ударный дрон.

Севастополь — пожар на нефтебазе 29 апреля

Площадь пожара составляет около 1000 кв. м, а объем топлива очень велик, поэтому пожар отнесен к самому высокому уровню опасности. Спасатели пытаются ликвидировать пожар, информация о возможных пострадавших уточняется.

Из видео, снятого местными на месте инцидента, видно, что над городом образовался густой черный столб дыма, а небо затемнено.

К слову, члены Атеш (партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории России, созданное украинцами и крымскими татарами) кратко прокомментировали событие в Севастополе, отмечая, что все только начинается.

Интересный факт, в связи с патриотическим настроением среди украинских экипажей, 29 апреля 1918 контр-адмирал Михаил Саблин объявил весь Черноморский флот флотом УНР и отдал приказ поднять украинские флаги на кораблях и Севастопольской крепости.

В этот день из штаба флота была отправлена радиограмма в Киев, об этом событии.

— Хотя уже прошло 105 лет, украинские военно-морские флаги все еще развеваются над кораблями Военно-Морских Сил ВСУ. Флот защищает независимость, украинское море и каждый квадратный метр нашей территории. Украинские корабли указывают российским судам единственный правильный курс — следовать за “Москвой”, — пишет ОК Север.

Ранее о Крыме сегодня, оккупации с 2014 года и какой должна быть политическая кампания Украины после освобождения полуострова мы пообщались с украинской крымскотатарской правозащитницей, общественным деятелем, волонтером и постоянным представителем президента Украины в АР Крым Тамилой Ташевой.

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