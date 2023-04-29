Все тільки починається! У Севастополі палає нафтобаза з великим обсягом палива — що відомо

У тимчасово окупованому Севастополі сталася пожежа на нафтобазі у районі вулиці братів Манганарі в мікрорайоні Козача Бухта. За повідомленням назначеного окупантами “губернатора” Севастополя Михайла Развожаєва, нафтобазу атакував ударний дрон.

Севастополь — пожежа на нафтобазі 29 квітня

Площа пожежі складає близько 1000 кв. м, а обсяг палива дуже великий, тому пожежу віднесено до найвищого рівня небезпеки. Рятувальники намагаються ліквідувати пожежу, інформація про можливих постраждалих уточнюється.

З відео, знятого місцевими на місці інциденту, видно, що над містом утворився густий чорний стовп диму, а небо затемнене.

До слова, члени Атеш (партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України, а також на території Росії, створений українцями та кримськими татарами) коротко прокоментували подію в Севастополі, наголошуючи на тому, що все тільки починається.

Цікавий факт, у зв’язку з патріотичним настроєм серед українських екіпажів, 29 квітня 1918 року контр-адмірал Михайло Саблін оголосив весь Чорноморський флот флотом УНР та віддав наказ підняти українські прапори на кораблях та Севастопольській фортеці.

В цей день зі штабу флоту було надіслано радіограму до Києва, про цю подію.

– Хоча вже пройшло 105 років, українські військово-морські прапори все ще майорять над кораблями Військово-Морських Сил ЗСУ. Флот захищає Незалежність, українське море та кожен квадратний метр нашої території. Українські кораблі вказують російським суднам єдиний правильний курс — слідувати за “Москвою”, – пише ОК Північ.

Раніше про Крим сьогодні, окупацію з 2014 року та якою має бути політична кампанія України після звільнення півострова ми поспілкувалися з українською кримськотатарською правозахисницею, громадською діячкою, волонтеркою та постійною представницею президента України в АР Крим Тамілою Ташевою.

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