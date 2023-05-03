Старые направления — новые потери оккупантов: карта боевых действий в Украине 3 мая в режиме онлайн

Какими бы ни были по счету сутки противостояния на карте боевых действий — третьи или 433, но российские захватчики не оставляют своей тактики террора мирного населения.

Украинский Генштаб продолжает фиксировать преступления россиян как на освобожденных территориях, например истории замордованных людей из Харьковской области, так и на временно оккупированных.

Сколько еще придется открыть ужасающих историй, неизвестно. Однако можно быть уверенными в одном — чтобы российские преступники понесли наказание, украинцы должны поддерживать ВСУ каждый день, как в первый раз.

Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны отмечают, что вагнеровцам и другим российским войскам трудно поддерживать свой темп наступательных операций в Бахмуте.

Белый дом считает, что российское наступление на Бахмут провалилось. А с января 2023 года оккупанты потеряли на этом направлении 100 тысяч военных — 80 тысяч ранеными и 20 тысяч убитыми.

Несмотря на это, российские оккупанты продолжают наземные атаки в районе Бахмута и на линии Авдеевка-Донецк и Сватово-Кременная.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 3 мая 2023 года

Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки противник нанес три ракетных, 30 авиационных ударов и совершил около восьми обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Есть раненые среди гражданского населения, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Враг продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Подразделениями сил обороны Украины за сутки было отражено более 20 атак противника на указанных участках фронта.

Самые яростные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку, наши воины стойко держат оборону.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. На территории Беларуси и дальше находятся определенные подразделения вооруженных сил РФ.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных с Украиной районах Брянской, Курской и Белгородской областей.

За прошедшие сутки осуществил артиллерийские и минометные обстрелы населенных пунктов Гасичевка, Елино, Блешня, Карповичи, Тимоновичи, Леоновка, Муравьи Черниговской области, Зноб-Новгородское, Уралово, Середина-Буда, Кучеровка, Ровно, Ворожба, Вольфино, Николаевка, Мирополье Сумской области. А также Ветеринарное, Ольховка, Гатище, Волчанск, Потихоново Харьковской области.

На Купянском направлении враг наступательных действий не проводил. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Красное Первое, Фиголовка, Новомлынск, Лиман Первый, Купянск, Кисловка, Крахмальное, Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в направлении южнее Дибровы. Артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка Луганской области, Белогоровка, Верхнекаменское, Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. К тому же за прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Ивановское и Предтечино.

От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Васильевка, Новомарково, Григорьевка, Хромово, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Константиновка, Предтечино, Дилиевка и Пивденое Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Первомайского. Совершил обстрелы населенных пунктов Новокалиново, Авдеевка, Северное, Тоненькое, Карловка, Нетайлово и Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении в течение прошлых суток нашими защитниками были отражены многочисленные атаки противника в районе Марьинки. Вражеским обстрелам подверглись Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа и Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение прошлых суток враг наступательных действий не проводил. Совершил обстрелы населенных пунктов Новоукраинка и Пречистовка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Вместе с тем, за прошедшие сутки произвел обстрелы более 30 населенных пунктов, граничащих с линией боевого столкновения.

Среди них Времовка, Новоселка Донецкой области, Гуляйполе, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка и Каменское Запорожской области, Никополь Днепропетровской области, Золотая Балка, Дудчаны, Качкаровка, Веселое, Львове, Ивановка, Никольское, Антоновка, Днепровское, Кизомыс Херсонской области и город Херсон.

На временно оккупированных территориях Украины продолжаются случаи насильственного похищения проукраинского гражданского населения, а также обустройство новых тюрьм для его удержания. В частности, одну из таких пыточных российские террористы обустроили в отделе полиции временно захваченной Чаплинки Херсонской области. Там незаконно удерживают до десяти гражданских лиц, среди которых несовершеннолетние.

Людей российские оккупанты держат в жестких, бесчеловечных условиях, применяют к ним пытки. Есть случаи, когда похищенных российские террористы замучили до смерти.

Авиация Сил обороны Украины за прошлые сутки нанесла пять ударов по районам сосредоточения личного состава противника. Также наши защитники сбили три вражеских БПЛА разных типов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили один пункт управления, двенадцать районов сосредоточения живой силы, четыре состава боеприпасов, одно средство противовоздушной обороны и еще одну важную цель противника.

Война ни для кого не проходит бесследно, а для агрессора — очевидно, имеет последствия. После пожара в Казачьей бухте российские войска чувствуют себя не слишком уверенно. Читай, какая ситуация в Черном море после взрыва в Севастополе.

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