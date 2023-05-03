Україна

Старі напрямки — нові втрати окупантів: карта бойових дій в Україні 3 травня в режимі онлайн

Даніела Долотова, редакторка сайту 03 Травня 2023, 06:00
Карта бойових дій в Україні

Більше відео
0:06:30
Мобілізація в Україні 2023: що відбувається після вручення повістки
Мобілізація в Україні: що відбувається після вручення повістки
0:03:22
Жителі Білогірки у нових модульних домах
Жителі Білогірки повернулись і не впізнали власне подвір’я після боїв на Херсонщині
0:04:44
Харьківські фермери засівають соняшником заміновані поля
На посівних полях Харківщини — міни та ворожа техніка, а поруч росте соняшник
Воєнний стан в Україні
Воєнний стан в Україні. Пояснюємо, до якого числа та що треба знати
Дивитись більше

Останні відео
0:06:30
Мобілізація в Україні 2023: що відбувається після вручення повістки

Мобілізація в Україні: що відбувається після вручення повістки
Карта бойових дій в Україні
Старі напрямки — нові втрати окупантів: карта бойових дій в Україні 3 травня в режимі онлайн
0:02:57
курси домедичної допомоги
Знання, які рятують життя! Що варто знати про курси домедичної допомоги для цивільних
0:06:08
історії вбитих
Нищили за патріотизм, правду та українську: історії вбитих російськими окупантами українців на Харківщині
0:03:22
Жителі Білогірки у нових модульних домах
Жителі Білогірки повернулись і не впізнали власне подвір’я після боїв на Херсонщині
0:12:22
Кулеба
Питання не в строках, а в якості вироків: Кулеба про роботу над спеціальним трибуналом
0:04:44
Харьківські фермери засівають соняшником заміновані поля
На посівних полях Харківщини — міни та ворожа техніка, а поруч росте соняшник
Воєнний стан в Україні
Воєнний стан в Україні. Пояснюємо, до якого числа та що треба знати
0:09:16
Ізраїль
Ми просимо їх стати праведниками світу: як змінились відносини між Україною та Ізраїлем
0:04:49
Ірпінь відбудова
Зруйнований Ірпінь оживає: як триває відбудова міста та скільки на це потрібно грошей
Більше відео
Мобілізація в Україні 2023: що відбувається після вручення повістки
Читати далі
Мобілізація в Україні: що відбувається після вручення повістки
курси домедичної допомоги
Читати далі
Знання, які рятують життя! Що варто знати про курси домедичної допомоги для цивільних

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь