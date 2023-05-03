Старі напрямки — нові втрати окупантів: карта бойових дій в Україні 3 травня в режимі онлайн

Якою б не була за рахунком доба протистояння на карті бойових дій — третя чи 433, але російські загарбники не полишають своєї тактики терору мирного населення.

Український Генштаб продовжує фіксувати злочини росіян як на звільнених територіях, наприклад, історії закатованих людей з Харківської області, так і на тимчасово окупованих.

Скільки ще доведеться відкрити жахаючих історій, достеменно невідомо. Однак можна бути впевненими в одному — аби російські злочинці понесли покарання, українці мають підтримувати ЗСУ кожного дня, як вперше.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тоді, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що вагнерівцям та іншим російським військам важко підтримувати свій темп наступальних операцій у Бахмуті.

Білий дім вважає, що російський наступ на Бахмут провалився. А з січня 2023 року окупанти втратили на цьому напрямку 100 тисяч військових — 80 тисяч пораненими та 20 тисяч вбитими.

Попри це, російські окупанти продовжують наземні атаки в районі Бахмута та на лінії Авдіївка-Донецьк, а також ведуть наземні атаки на лінії Сватове-Кремміна.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 3 травня 2023 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що протягом минулої доби противник наніс три ракетних, 30 авіаційних ударів та здійснив близько восьми обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах. Є поранені серед цивільного населення, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Підрозділами сил оборони України протягом минулої доби було відбито більш як 20 атак противника на зазначених ділянках фронту.

Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку, наші воїни стійко тримають оборону.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На території республіки білорусь і надалі перебувають визначені підрозділи збройних сил РФ.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах Брянської, Курської та Бєлгородської областей.

Протягом минулої доби здійснив артилерійські та мінометні обстріли населених пунктів Гасичівка, Єліне, Блешня, Карповичі, Тимоновичі, Леонівка, Мурав’ї Чернігівської області, Зноб-Новгородське, Уралове, Середина-Буда, Кучерівка, Рівне, Ворожба, Волфине, Миколаївка, Миропілля Сумської області. А також Ветеринарне, Вільхівка, Гатище, Вовчанськ, Потихонове на Харківщині.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не проводив. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Лиман Перший, Куп’янськ, Кислівка, Крохмальне, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку південніше Діброви. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка Луганської області, Білогорівка, Верхньокам’янське, Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають важкі бої за місто Бахмут. До того ж протягом минулої доби, противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населених пунктів Іванівське та Предтечине.

Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Григорівка, Хромове, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Костянтинівка, Предтечине, Диліївка та Південне Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Первомайського. Здійснив обстріли населених пунктів Новокалинове, Авдіївка, Сєверне, Тоненьке, Карлівка, Нетайлове та Первомайське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку протягом минулої доби нашими захисниками були відбиті численні атаки противника в районі Мар’їнки. Ворожих обстрілів зазнали Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда та Новомихайлівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку протягом минулої доби ворог наступальних дій не проводив. Здійснив обстріли населених пунктів Новоукраїнка та Пречистівка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Разом з тим, протягом минулої доби здійснив обстріли понад 30 населених пунктів, що межують з лінією бойового зіткнення.

Серед них Времівка, Новосілка Донецької області, Гуляйполе, Білогір’я, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка та Кам’янське Запорізької області, Нікополь Дніпропетровської області, Золота Балка, Дудчани, Качкарівка, Веселе, Львове, Іванівка, Микільське, Антонівка, Дніпровське, Кізомис Херсонської області та місто Херсон.

На тимчасово окупованих територіях України й далі є випадки насильницького викрадення проукраїнського цивільного населення, а також облаштування нових катівень для його утримання. Зокрема, одну з таких катівень російські терористи облаштували у відділі поліції тимчасово захопленої Чаплинки Херсонської області. Там наразі незаконно утримують до десяти цивільних осіб, серед яких є неповнолітні.

Людей російські окупанти тримають у жорстких, нелюдське умовах, застосовують до них тортури. Є випадки, коли викрадених російські терористи закатовували до смерті.

Авіація Сил оборони України за минулу добу завдала п’ять ударів по районах зосередження особового складу противника. Також наші захисники збили три ворожих БПЛА різних типів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили один пункт управління, дванадцять районів зосередження живої сили, чотири склади боєприпасів, один засіб протиповітряної оборони та ще одну важливу ціль противника.

Війна ні для кого не минає безслідно, а для агресора — цілком очевидно, має наслідки. Після пожежі у Козачій бухті російські війська почуваються не надто впевнено. Читай, яка ситуація у Чорному морі після вибуху в Севастополі.

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