Злочинна артилерія у справі: росіяни накрили вогнем Білозерську громаду на Херсонщині — наслідки та постраждалі

Російські окупанти не зважають ані фази місяця, ані календар, аби обрати день, щоб вкотре порушити міжнародне право та вбити якомога більше мирного населення України.

Сьогодні, 2 травня, росіяни обстріляли Білозерську громаду Херсонської області. Постраждали села Кізомис та Велетенське. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Наразі відомо про одного загиблого — це 28-річний чоловік.

Оновлено: Херсонська обласна прокуратура повідомляє, що загалом загинуло троє мешканців області, ще п’ятеро отримали поранення.

Кількість постраждалих уточнюється.

Російські загарбники здійснили як артилерійські обстріли, так і авіаудари по населених пунктах. Внаслідок ворожої атаки по Херсонській області, пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури, зокрема житлові будинки, господарські приміщення та автотранспорт.

Херсонська та Олешківська окружні прокуратури розпочали досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Прокурори спільно зі слідчими проводять першочергові заходи для фіксування злочину, вчиненого армією РФ.

Часто військові експерти повторюють, що подібні злочини є проявом відчуття безсилості окупантів на фронті. Читай, чи все та просто на карті бойових дій сьогодні, 2 травня.

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Фото: Херсонська обласна прокуратура