Злочинна артилерія у справі: росіяни накрили вогнем Білозерську громаду на Херсонщині — наслідки та постраждалі

Російські окупанти не зважають ані фази місяця, ані календар, аби обрати день, щоб вкотре порушити міжнародне право та вбити якомога більше мирного населення України.
Сьогодні, 2 травня, росіяни обстріляли Білозерську громаду Херсонської області. Постраждали села Кізомис та Велетенське. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Наразі відомо про одного загиблого — це 28-річний чоловік.
Оновлено: Херсонська обласна прокуратура повідомляє, що загалом загинуло троє мешканців області, ще п’ятеро отримали поранення.
Кількість постраждалих уточнюється.
Кількість постраждалих уточнюється.
Російські загарбники здійснили як артилерійські обстріли, так і авіаудари по населених пунктах. Внаслідок ворожої атаки по Херсонській області, пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури, зокрема житлові будинки, господарські приміщення та автотранспорт.
Херсонська та Олешківська окружні прокуратури розпочали досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Прокурори спільно зі слідчими проводять першочергові заходи для фіксування злочину, вчиненого армією РФ.
Прокурори спільно зі слідчими проводять першочергові заходи для фіксування злочину, вчиненого армією РФ.
Часто військові експерти повторюють, що подібні злочини є проявом відчуття безсилості окупантів на фронті. Читай, чи все та просто на карті бойових дій сьогодні, 2 травня.
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Фото: Херсонська обласна прокуратура