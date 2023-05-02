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Злочинна артилерія у справі: росіяни накрили вогнем Білозерську громаду на Херсонщині — наслідки та постраждалі

Даніела Долотова, редакторка сайту 02 Травня 2023, 14:25
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