Преступная артиллерия при деле: россияне накрыли огнем Белозерскую громаду в Херсонской области — последствия и пострадавшие

Российские оккупанты не учитывают ни фазы месяца, ни календарь, чтобы выбрать день, чтобы в очередной раз нарушить международное право и убить как можно больше мирного населения Украины.

Сегодня, 2 мая, россияне обстреляли Белозерскую общину Херсонской области. Пострадали села Кизомыс и Велетенское. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Известно об одном погибшем из-за обстрела Велетенского — это 28-летний мужчина.

Обновлено: Херсонская областная прокуратура сообщает, что в общей сложности погибли трое жителей области, еще пятеро получили ранения.

Число пострадавших уточняется.

Российские захватчики совершили как артиллерийские обстрелы, так и авиаудары по населенным пунктам. В результате вражеской атаки по Херсонской области повреждены объекты гражданской инфраструктуры, в том числе жилые дома, хозяйственные помещения и автотранспорт.

Россияне сбросили на остров, что вблизи села Велетенское, две управляемые авиабомбы, — также пишет руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Херсонская и Олешковская окружные прокуратуры начали досудебное расследование по уголовным производствам по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Прокуроры совместно со следователями проводят первоочередные меры по фиксированию преступления, совершенного армией РФ.

Часто военные эксперты повторяют, что подобные преступления являются проявлением бессилия оккупантов на фронте. Читай, все ли просто на карте боевых действий сегодня, 2 мая.

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Фото: Херсонская областная прокуратура