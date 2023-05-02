Каждый день ставит существование РФ под вопрос? Карта боевых действий в Украине 2 мая в режиме онлайн

Чем больше российское руководство повторяет пропагандистские слова, что эта война в Украине важна для выживания РФ, тем больше ставит свое существование под вопрос не только на карте боевых действий, но и на карте мира.

Каждый день украинский Генштаб делится статистикой, на сколько смертей Россия приблизилась к своему исчезновению.

Но пока мечты о том, что наш враг однажды перестанет существовать только витают в воздухе, украинские защитники продолжают вести тяжелые бои за реальность свободы и правды в мире и нуждаться в поддержке тыла ежедневно.

Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны отмечают, что нежелание Путина назначить общего командующего, руководящего вторжением в Украину, оказало каскадное влияние на российскую армию. Этот процесс включает разжигание интенсивной фракционизации и дезорганизацию командных структур и питание недостижимых ожиданий.

Регулярный и ротационный характер замены чиновников может сработать в авторитарной системе, занимающейся только сохранением институциональных властей Кремля, но такой стиль правления вредит созданию эффективной и стабильной структуры военного командования.

Эксперты уверяют, что война в Украине для России не экзистенциальна, несмотря на то, что Кремль заявляет обратное. Хотя боевые действия действительно выглядят все более экзистенциально для российской армией.

Некоторые российские командиры стремятся сохранить боеспособные силы под их командованием за счет других. Этот приоритет время от времени вытесняет императив обеспечения достижений в Украине и вероятно свидетельствует о том, что некоторые командиры рассматривают сохранение своих сил как средство удержания на плаву.

Командиры, вероятно, ожидают, что предстоящие операции России в Украине и дальше будут очень изнурительными, и, возможно, выступают за то, чтобы их силы играли меньшую роль в этих операциях. Возможно, они маневрируют между сохранностью своих сил и поддержкой текущих оперативных целей.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 2 мая 2023 года

Генштаб ВСУ сообщает, что противник нанес 19 ракетных ударов. Украинские защитники успешно уничтожили 15 вражеских крылатых ракет типа Х-101 и Х-555. Также враг нанес 13 авиационных ударов и совершил 13 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

К сожалению, есть погибшие и раненые из числа гражданского населения, среди них и дети. Разрушены и повреждены жилые многоэтажки, частные жилые дома, школы, больницы, детские сады и другая гражданская инфраструктура.

Вероятность дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Враг продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях — в течение прошедших суток было отражено более 30 атак противника. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка, наши воины мужественно держат оборону.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает удерживать определенное количество войск в приграничных с Украиной районах РФ.

В течение прошедших суток враг нанес авиационный удар по населенному пункту Лизуновка Черниговской области управляемыми авиационными бомбами, погиб ребенок.

Кроме того, противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Леоновка, Красный Хутор, Гремяч, Новгород-Северский Черниговской области, Середина-Буда, Шостка, Ходыно, Искрисковщина, Волфино и Садки Сумской области, а также Уды, Гоптовка, Стрелечья и Хатнее в Харьковской области.

На Купянском направлении враг наступательных действий не проводил. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Фиголовка, Западное, Лиман Первый, Кисловка, Купянск, Крахмальное, Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении противник пытался улучшить тактическое положение, вел безуспешные наступательные действия в районах Новоселовского и Белогоровки. Нанес авиационный удар по населенным пунктам Белогоровка, Григоровка и Спорное. Артиллерийским обстрелам противника подверглись Макеевка, Диброва, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменное и Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются бои в городе Бахмут. Также противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенного пункта Предтечино. Нанес авиаудар по Бахмуту и Белой Горе. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Васильевка, Новомарково, Григоровка, Бахмут, Часов Яр, Ивановское, Константиновка, Дилиевка и Пивденное Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районе Первомайского Донецкой области, успеха не имел. Нанес авиационный удар по Авдеевке. Совершил обстрелы населенных пунктов Авдеевка, Ласточкино, Первомайское и Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении противник продолжает атаковать позиции сил обороны. Продолжаются бои за Марьинку. Вражеским обстрелам подверглась также Георгиевка Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение прошлых суток враг наступательных действий не производил. Совершил обстрелы населенных пунктов Угледар, Богоявленка, Новоукраинка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. В течение прошедших суток враг обстрелял Времевку, Новоселку, Новополь Донецкой области, Малиновку, Гуляйполе, Белогорье, Малую Токмачку, Новоданиловку и Зеленый Гай Запорожской области. А также Ивановское, Казацкое, Осокоровку, Золотую Балку, Качкаровку, Берислав, Веселое, Одрадокаменку, Тягинку, Белозерку, Кизомыс и город Херсон.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла четыре удара по районам сосредоточения личного состава противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, два района сосредоточения вооружения и военной техники, два состава боеприпасов и один состав горюче-смазочных материалов врага.

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