Российские военные продолжают цинично наносить удары по территории Украины. Они уничтожают жилые дома, музеи, объекты инфраструктуры и учебные заведения. Сегодня, 1 мая 2023 года, Россия обстреляла Черниговскую область, в результате чего погиб ребенок.

Обстрел Черниговской области 1 мая 2023 года: последствия

Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус сообщил, что около 15:37 оккупанты попали в образовательное учреждение Новгород-Северского района. Заведение не работало.

По его словам, в результате обстрела погиб 14-летний ребенок, находившийся неподалеку. Да жителя получили ранения.

В ОК Север сообщили, что зафиксировали запуск двух управляемых авиабомб с российских самолетов Су-35 по населенному пункту Лизуновка.

Частично разрушено неработающее здание общеобразовательной школы и повреждены частные дома. Информация о потерях и повреждениях уточняется.

Обстрел Черниговской области 1 мая 2023: фото

Забрали жизнь еще одного ребенка! Последствия обстрела Черниговской области 1 мая / 2 Фотографии

Российские военные продолжают терроризировать мирное население Украины, применяя тактику массированных обстрелов. Такой уже случился второй раз за последние три дня. Ранее мы рассказывали о последствиях массированной атаки на Украину 1 мая.

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