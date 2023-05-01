Война в Украине

Забрали жизнь еще одного ребенка! Последствия обстрела Черниговской области 1 мая

Богдана Макалюк, редактор сайта 01 мая 2023, 17:25
Обстріл Чернігівщини 1 травня
Фото: Facebook

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