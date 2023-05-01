Російські військові продовжують цинічно завдавати ударів по території України. Вони знищують житлові будинки, музеї, об’єкти інфраструктури та навчальні заклади. Сьогодні, 1 травня 2023, Росія обстріляла Чернігівщину, внаслідок чого загинула дитина.

Обстріл Чернігівщини 1 травня 2023: наслідки

Голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус повідомив, що близько 15:37 окупанти влучили в освітній заклад Новгород-Сіверського району. Заклад не працював.

За його словами, внаслідок обстрілу загинула 14-річна дитина, яка перебувала неподалік. Двоє жителів отримали поранення.

В ОК Північ повідомили, що зафіксували запуск двох керованих авіабомб з російських літаків Су-35 по населеному пункту Лизунівка.

Частково зруйновано будівлю загальноосвітньої школи, яка не працювала, та пошкоджені приватні будинки. Інформація про втрати та пошкодження уточнюється.

Обстріл Чернігівщини 1 травня 2023: фото

Забрали життя ще однієї дитини! Наслідки обстрілу Чернігівщини 1 травня / 2 Фотографії

Російські військові продовжують тероризувати мирне населення України, застосовуючи тактику масованих обстрілів. Такий трапився уже вдруге за останні три дні. Раніше ми розповідали про наслідки масованої атаки на Україну 1 травня.

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