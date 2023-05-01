Забрали життя ще однієї дитини! Наслідки обстрілу Чернігівщини 1 травня

Російські військові продовжують цинічно завдавати ударів по території України. Вони знищують житлові будинки, музеї, об’єкти інфраструктури та навчальні заклади. Сьогодні, 1 травня 2023, Росія обстріляла Чернігівщину, внаслідок чого загинула дитина.
Голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус повідомив, що близько 15:37 окупанти влучили в освітній заклад Новгород-Сіверського району. Заклад не працював.
За його словами, внаслідок обстрілу загинула 14-річна дитина, яка перебувала неподалік. Двоє жителів отримали поранення.
В ОК Північ повідомили, що зафіксували запуск двох керованих авіабомб з російських літаків Су-35 по населеному пункту Лизунівка.
В ОК Північ повідомили, що зафіксували запуск двох керованих авіабомб з російських літаків Су-35 по населеному пункту Лизунівка.
Частково зруйновано будівлю загальноосвітньої школи, яка не працювала, та пошкоджені приватні будинки. Інформація про втрати та пошкодження уточнюється.
Російські військові продовжують тероризувати мирне населення України, застосовуючи тактику масованих обстрілів. Такий трапився уже вдруге за останні три дні. Раніше ми розповідали про наслідки масованої атаки на Україну 1 травня.
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