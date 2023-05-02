Кожен день ставить існування РФ під питання? Карта бойових дій в Україні 2 травня в режимі онлайн

Чим більше російське керівництво повторює пропагандистські слова, що ця війна в Україні важлива для виживання РФ, тим більше ставить своє існування під питання не лише на карті бойових дій, але й на мапі світу.

Кожного дня український Генштаб ділиться статистикою, на скільки смертей Росія наблизилась до свого зникнення.

Та поки мрії про те, що наш ворог одного дня перестане існувати лише літають у повітрі, українські захисники продовжують вести тяжкі бої за реальність свободи та правди у світі й потребувати підтримки тилу щоденно.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тоді, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що небажання Путіна призначити загального командувача, який керував би вторгненням в Україну, мало каскадний вплив на російську армію. Цей процес включає розпалювання інтенсивної фракціонізації та дезорганізацію командних структур і живлення недосяжних очікувань.

Регулярний і ротаційний характер заміни чиновників може спрацювати в авторитарній системі, яка займається лише збереженням інституційної влади Кремля, але такий стиль правління шкодить створенню ефективної та стабільної структури військового командування.

Експерти запевняють, що війна в Україні для Росії не є екзистенційною, незважаючи на те, що Кремль заявляє протилежне. Хоча бойові дії справді виглядають дедалі більш екзистенційно російської армії.

Деякі російські командири прагнуть зберегти боєздатних сил під їхнім командуванням за рахунок інших. Цей пріоритет час від часу витісняє імператив забезпечення здобутків в Україні та, ймовірно, свідчить про те, що деякі командири розглядають збереження своїх сил як засіб утримання на плаву.

Командири, ймовірно, очікують, що майбутні операції Росії в Україні й надалі будуть дуже виснажливими, і, можливо, виступають за те, щоб їхні сили відігравали менш виснажливу роль у цих операціях. Можливо, вони маневрують між збереженням своїх сил і підтримкою поточних оперативних цілей.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 2 травня 2023 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що противник завдав 19 ракетних ударів. Українські захисники успішно знищили 15 ворожих крилатих ракет типу Х-101 та Х-555. Також ворог завдав 13 авіаційних ударів та здійснив 13 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Нажаль, є загиблі та поранені з-поміж цивільного населення, серед них і діти. Зруйновано та пошкоджено житлові багатоповерхівки, приватні житлові будинки, школи, лікарні, дитячі садочки та інша цивільна інфраструктура.

Ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках — протягом минулої доби було відбито понад 30 атак противника. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка, наші воїни мужньо тримають оборону.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує утримувати певну кількість військ у прикордонних з Україною районах РФ.

Протягом минулої доби ворог завдав авіаційного удару по населеному пункту Лизунівка Чернігівської області керованими авіаційними бомбами, загинула дитина.

Окрім того, противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Леонівка, Красний Хутір, Грем’яч, Новгород-Сіверський Чернігівської області, Середина-Буда, Шостка, Ходине, Іскрисківщина, Волфине, та Садки Сумської області, а також Уди, Гоптівка, Стрілеча і Хатнє на Харківщині.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не проводив. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Фиголівка, Западне, Лиман Перший, Кислівка, Куп’янськ, Крохмальне, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку противник намагався покращити тактичне положення, вів безуспішні наступальні дії в районах Новоселівського та Білогорівки. Наніс авіаційний удар по населених пунктах Білогорівка, Григорівка і Спірне. Артилерійських обстрілів противника зазнали Макіївка, Діброва, Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське та Cпірне на Донеччині.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають бої у місті Бахмут. Також противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населеного пункту Предтечине. Завдав авіаудару по Бахмуту та Білій Горі. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Григорівка, Бахмут, Часів Яр, Іванівське, Костянтинівка, Диліївка та Південне Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії в районі Первомайського Донецької області, успіху не мав. Завдав авіаційного удару по Авдіївці. Здійснив обстріли населених пунктів Авдіївка, Ласточкине, Первомайське та Карлівка Донецької області.

На Мар’їнському напрямку противник продовжує атакувати позиції сил оборони. Тривають бої за Мар’їнку. Ворожих обстрілів зазнала також Георгіївка Донецької області.

На Шахтарському напрямку протягом минулої доби ворог наступальних дій не проводив. Здійснив обстріли населених пунктів Вугледар, Богоявленка, Новоукраїнка на Донеччині.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Протягом минулої доби ворог обстріляв Времівку, Новосілку, Новопіль Донецької області, Малинівку, Гуляйполе, Білогір’я, Малу Токмачку, Новоданилівку та Зелений Гай Запорізької області. А також Іванівське, Козацьке, Осокорівку, Золоту Балку, Качкарівку, Берислав, Веселе, Одрадокам’янку, Тягинку, Білозерку, Кізомис та місто Херсон.

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала чотирьох ударів по районах зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, два райони зосередження озброєння та військової техніки, два склади боєприпасів та один склад пально-мастильних матеріалів ворога.

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